2018年11月29日 04:12 中國時報 謝志傳

此次九合一大選落幕，選舉結果有如2014年的翻版，證明民意的快速轉變，還有民意跟民調落差不小。2014年時任國民黨主席的馬英九與行政院長江宜樺，一個辭去主席一個辭去行政院長，為敗選負責。然而，民進黨只有蔡英文辭去黨主席為敗選負責，現任閣揆賴清德接受慰留，頗耐人尋味。

民進黨中常會通過由基隆市長林右昌擔任代理主席，不管誰當選下任民進黨主席，必須帶領民進黨迎向下次總統與立委大選，責任異常重大，尤其是在11月24日的慘敗後。媒體推測可能參選主席的人選，包括立法院長蘇嘉全、黨團總召柯建銘與文化部長鄭麗君。

但是民進黨此次主席改選與前次國民黨情況不同，國民黨的馬英九沒有競選連任的問題，而民進黨的蔡英文卻面臨是否可以再次競選連任的局面。因此，民進黨的主席改選牽動總統候選人的產生，所以改選黨主席一事更加令人矚目。

首先，儘管立法院長蘇嘉全稱還在考慮是否參選黨主席，由於蘇嘉全的背景被歸英派，外界不難想像是協助蔡英文接掌黨權，讓蔡英文可以競選連任的一個安排。再者，新任黨主席是否為總統必然候選人，抑或是民進黨透過初選選出總統候選人，由新任黨主席協助競選。不管民進黨透過哪種形式產生總統候選人，過程中如果被民眾視為充滿權謀，還是為個人或政黨利益考慮，那民眾對於民進黨的教訓不會僅止於此。

九合一選舉結果是人民對民進黨表達了最新民意，代表了基層民眾對於民進黨執政的不滿。民進黨為何丟掉高雄、雲林與彰化3個縣市？雲林與彰化皆是農業大縣，今年蔬菜的價格大崩盤，農民以往是民進黨堅定支持者，當農民活不下去時，自然翻轉。相同的道理也可運用到高雄市，綠營執政20年的高雄市，被一股韓流沖垮，僅僅幾個月的時間就失守執政20年的高雄。

新當選的韓國瑜只提出簡單的口號，讓高雄市民發現真相，加上原縣區的農產品也遇到滯銷與價格下跌，這股韓流勢不可擋翻轉高雄市。不管民進黨黨主席花落誰家，民進黨應痛定思痛為何執政兩年多來，民眾就用選票狠狠教訓了民進黨。如果民進黨還執著於意識形態、統獨議題、派系分贓而忘記了民眾真正關切的經濟問題，那麼在後年的大選中，可能遭受更大的一次衝擊。

國民黨在太陽花運動時翻船了，因為忽略了年輕人對於兩岸經貿往來的感受。民進黨上台兩年多，同樣忽略了年輕人想要過好日子的渴望。得民心者得天下，在現在的選舉中，得年輕人得天下已在這次選舉中嶄露無遺。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)