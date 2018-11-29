恢復東亞青運 大陸可釋善意

2018年11月29日 04:12 中國時報 主筆室

九合一選舉的最新民意，宛如海嘯般沖垮了民進黨的政治板塊，東奧正名公投也在民意反彈下未能通過，不僅解除了中華奧會被中止會籍的危機，也明確表達了台灣民眾厭倦統獨炒作、渴望兩岸和解的意願。有了新民意作後盾，台中市長當選人盧秀燕表示，將爭取恢復主辦2019年的東亞青年運動會，我們不但表示支持，也呼籲大陸給予正面回應。

今年7月間，東亞奧會以台灣推動「以台灣為全名申請參加所有國際運動賽事及2020東京奧運」，認為是政治干預運動，取消了台中市的2019年東亞青運的主辦權。究其原因，當然是中國大陸的施壓。這對台中市不啻晴天霹靂，兩岸關係更是雪上加霜，民進黨政府還以延後金廈通水典禮作為回敬。對力圖揚眉吐氣的選手以及迫切需要國際空間的台灣，這都是無可彌補的損失。

但始作俑者的東奧正名公投，已經在這次投票中被否決了。國際奧會3度來函表示不會核准改名，且可能中止中華台北會籍，多位運動員在投票前站出來表達反對態度，最後公投的結果，577萬張反對票，476萬張同意票，不顧選手及國家利益炒作正名者，被狠狠甩了一個大耳光。

這不只是民眾決定保護選手的參賽權，更重要的意義是，民眾不再吃那套悲情恐中牌的唬爛了。過去綠營擅長利用台灣蒙受大陸打壓，國際處境孤立，民眾對大陸的併吞心懷憂懼，只要大打恐中牌，挑撥台灣人的悲情，撕裂族群煽動分裂，再把對手戴上中共同路人的帽子，就能牢牢抓住選民的支持。

但這次卻不一樣了，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以外省、外來人的身分，竟能在民進黨執政長達20多年的高雄市掀起韓流，外溢效應帶動了國民黨所有候選人的氣勢，民進黨傾府院黨之力圍剿韓國瑜，再度祭出傳統的悲情、統獨及中共威脅牌，指稱韓流有中國網軍助陣，試圖挑動民眾恐中厭中心理，但這些招數完全失靈，連被形容為民進黨推出個西瓜也能當選的高雄，也看穿了民進黨施政無路用，只靠統獨騙選票的行徑，並且狠狠教訓了民進黨。

選民的訊息很清楚，切身的生活及未來前景最重要，巴肚扁扁也要投阿扁的時代已經過去了，執政者如果讓大家日益窮困，那就不要怪人民用選票給予懲罰。韓國瑜的口號「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，簡單平實，沒有任何花腔，卻能平地掀起千尺浪，因為那正是人民最基本的渴望。而這個渴望有多強烈，就反映著人民對民進黨的施政有多失望。

這確實是一場對蔡英文總統的期中考，而成績顯然不及格。選民很清楚地告訴執政者，不要再把人民當傻瓜，喊喊悲情罵罵老共再丟些紅帽子，票就會源源而來。蔡政府讓兩岸關係陷入冰封，陸客不來經貿止步，2年斷了5個邦交國，民眾在蔡政府的兩岸政策中看不到國家的希望，更看不見自己的未來，韓國瑜的口號，正是台灣所有人的心聲，大家希望維護台灣的主權尊嚴，但並不想暴虎馮河自尋死路。民眾希望兩岸緩和，經貿交流順暢進行，引入活水帶動經濟發展，讓老百姓能過上安穩富裕的日子。而這個已經跨越悲情恐中、企求兩岸和解繁榮的新民意，中國大陸應該予以重視，並積極作出正面回應，以鼓勵雙方朝向良性的方向互動，不要再讓兩岸人民的共同未來被民進黨的操弄所綁架。

恢復台中市的東亞青運主辦權，便可以是一個很好的開始，盧秀燕已表示上任後將爭取恢復主辦權，解鈴還需繫鈴人，大陸可繫鈴亦可解鈴。東奧正名公投未過，台灣新民意表達希望兩岸緩和的意願，證明台灣民眾有務實的眼光，也有對未來的慎重考量，並厭倦一再的政治操弄，這對兩岸重新建立良性互動，共創和平共榮的未來是非常值得珍惜的新契機。台灣的新民意已經發聲，大陸面對新的情勢，也該有新的作為。

(中國時報)