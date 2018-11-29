2018年11月29日 04:12 中國時報 主筆室

北農總經理吳音寧無疑是這次選舉中最受爭議的人物之一，藍營甚至認為她是韓流的第一推手，沒有她，韓國瑜可能還蹲在北農，而且沒有這位高級實習生的助力，韓流旋風不會颳得這麼猛。因此，農委會主委林聰賢說，「吳音寧的階段性任務已經完成」時，各界無不撫掌稱慶。

吳音寧的確幫韓國瑜打完一場美好的仗，可以含笑下台了！但是能怪吳音寧嗎？當各界都認為她不適任的時候，蔡英文力挺，還要求全黨都要幫她說話，然而風波依舊不止。問題在於她的專業不足，這也就罷了，還修法規避議會質詢，這就違反民主原理了。蔡英文和民進黨應該負最大責任。

柯文哲就說得很白，不管專不專業，還是要上議會接受質詢。人事的安插已經讓直屬長官柯文哲不爽了，還讓他當炮灰，說得過去嗎？這些違逆民主的作為，民眾都看在眼裡，一個專業知識這麼差的人，還坐領年薪250萬，叫年輕人怎麼嚥得下這口氣？蔡政府離民意之遙遠可知。

國民黨立委曾銘宗說：「敗選才來檢討她會不會太慢？」不慢！只要虛心檢討、順應民意、認真改革，永遠不會太慢。只是民進黨內有太多的吳音寧，蔡政府要不要一一處理？張天欽、陳英鈐已下台，選舉期間扮演東廠角色的調查局、NCC要不要有人去職？農委會的豐年社事件要不要負責？林聰賢砍掉吳音寧，該不會斷尾求生吧？而吳音寧還說要等董事會決定，自己不主動辭職，這樣的態度，能怪選民唾棄嗎？

說起這次敗選，就是因為蔡政府裡面有太多吳音寧，沒本事又居大位，只因為是層峰或派系屬意的人選，而且無法中立行政，唯黨意是從。吳音寧只不過是其中的代表而已。這些問題，蔡英文都看到了嗎？

(中國時報)