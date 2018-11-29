韓國瑜為何要效法愛爾蘭

2018年11月29日 04:12 中國時報 江靜玲

高雄市長當選人韓國瑜在勝選後的第一場網路直播中談及欲效法愛爾蘭為高雄招商。一席短言讓我忍不住思考，為什麼選擇愛爾蘭？韓國瑜要效法的是愛爾蘭執政者的策略，還是愛爾蘭人的精神呢？

大家都說愛爾蘭是歐洲從醜小鴨變天鵝的範例；我個人感觸最深也最佩服愛爾蘭的是這個國家的民族性和人民的韌性。韓國瑜提到愛爾蘭10年前在歐元區金融危機下，曾是「歐洲五豬」之一，改革後大力翻身全力招商，如今交出漂亮成績。確實如此，2008年美國雷曼兄弟宣布破產引爆的金融危機，歐洲葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘和西班牙這5個被稱為歐洲五豬（PIIGS）接受國際貨幣基金（IMF）和歐盟救助，被迫施行德國梅克爾政府主導的撙節政策國家中，愛爾蘭的宏觀表現如今是居於首位的。就業速度超過預期，相較於2011年12月愛爾蘭失業最高峰16%，到今年底明年初，愛爾蘭將可以達到充分就業（4～5%失業率）的目標。

愛爾蘭前央行行長霍諾漢認為，就業是了解愛爾蘭復甦的最佳視角，毫無疑問，愛爾蘭已告別了經濟上「失落的十年」。不僅如此，過去1個月，愛爾蘭經濟系列數據顯示，愛爾蘭經濟整體成長率為7.8%，是歐洲國家中最高的。而從2013年以來，愛爾蘭國內生產總值（GDP）的成長比率為50%，全球排名甚至領先中國。愛爾蘭現階段的總經濟值則比2007年愛爾蘭在被喻為「凱爾特老虎」高峰期還高出56%。這與愛爾蘭成功吸引跨國公司進入該國密切相關。當前的愛爾蘭，不僅經濟復甦，還會繼續蓬勃發展。

相信韓國瑜的經濟團隊可以從相關數據、政策、稅制、資產管理制度、地緣等因素上研擬出一套如何效法愛爾蘭洗刷歐豬之恥，招商表現領銜的策略。但我認為，愛爾蘭最寶貴的不是她的GDP，而是這個民族的價值觀──愛爾蘭的社會資本和知識資本。這也是愛爾蘭過去20年，先從農業小國轉型為眾人稱羡的「凱爾特老虎」、歐元區金融危機跌倒後變「歐豬」，然後再從憤怒與羞辱中翻轉成為歐洲經濟成長率最高的國家的基石。

愛爾蘭的知識資本是教育。愛爾蘭在60年代貧窮時便投資教育，迄今不爭全球百大排名，講求維持通才教育的公平和水平。愛爾蘭的政府策略，也總是刻意強化教育部分，因為經濟利益有限，人與人和人與社會文化接觸學習過程，影響將更深遠。

社會資本則是愛爾蘭樂觀緊密的社會關係。這反應在政黨政治上，愛爾蘭有不同政黨，卻無左右派分界，各政黨都很務實中庸，與歐洲其他國家截然不同。愛爾蘭承認自己很小，世界很大，因此格外小心，不當井底蛙，務實樂觀，深諳小國生存之道，與人為善，包括與身旁的世仇英國維持良好的政經關係，更知道必須從國際觀點看愛爾蘭，而非從愛爾蘭看世界。

2010愛爾蘭從老虎變歐豬那年，國際貨幣基金到都柏林談判，我站在愛爾蘭總理府外，愛爾蘭作家塔伊賓那句：「回想過去10多年來的愛爾蘭，我不知道該哭還是笑！」迴響腦海。當時沒人能預料，從雲端掉下來的愛爾蘭何時能脫困，但愛爾蘭走出來了。這個面積為台灣兩倍的歐洲邊陲小國不是沒有其他挑戰，但朝野共同以行動證明──路是自己走出來的。

(中國時報)