復辦東亞青運 符合期待

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中國時報
蘇嘉祥

台中市長由盧秀燕當選，「東奧正名」公投被封殺； 盧秀燕表示要「爭取主辦」被取消的第一屆「台中東亞青運會」；這是非常前瞻的思維，符合台中市民及台灣青年運動員的期待，也拋出善意和平的「橄欖枝」，有助於促進東亞地區的和平穩定。只是盧市長要做的應該是「恢復承辦」，不是「爭取主辦」。

因為台中市在5年前就取得東亞奧委會（EAOC）的授權，「承辦」2019年第一屆東亞青年運動會，今年5月在北京的EAOC執行委員會時，大部分會員國以台灣正在進行「東奧正名」公投連署，將訴求「台灣獨立」的政治活動帶到體育運動圈，違反國際奧委會「政治不得干預體育」的天條，被EAOC的8個會員國、9張票，以7票贊成、1票棄權、1票反對「停止台中繼續承辦東亞青運」。

消息傳到台灣，國人自然非常憤慨，台中市已經籌備多年，而且投下巨資，做好場館新建、整建計畫，大家都在期待台灣繼2009年在高雄辦世運會、在台北辦聽障奧運會、2017在台北辦世大運後，明年在台中辦出一場漂亮的東亞青年運動會。

盧秀燕希望上任後趕緊瞭解已蓋好的東亞青運場館情況，也希望中央政府協助在比賽間的交通輸送、選手及代表團的安全維護，她同時釋出善意，希望包括中國大陸代表團都來台中，接受台中人的熱情接待，欣賞台中的好山好水，並且和台灣的16歲以下青年選手同堂比賽，互相交流。

國際間最可愛的一種交流型態叫「體育」。人類歷史上，敵對的雙方準備談和交好時，通常是由體育運動員打前鋒，古希臘的奧林匹克運動會是這樣，現代的美國和中國在40年前也是透過「乒乓外交」達成建交基礎，就是台灣和大陸開始交流，也是1980年由體育團隊在海外先進行交流比賽，到了1989年才正式派青年體操隊到北京參加「亞洲青年體操錦標賽」奠下基礎。

事實上台灣在前3次辦世運、聽奧、世大運等大型運動會，都是先取得亞洲乃至全世界各會員國的同意，保證在比賽期間，遵守國際奧會IOC憲章，依照《洛桑協議》，不會在競賽場館四周進行政治活動，不會對選手進行政治干擾，才取得「承辦權」，也順順利利地辦完運動會，5月間「台中東亞青運」被取消主要原因，是台中市政府配合「東奧正名」活動，在台中市重要地標旗幟鮮明、大事張揚，林佳龍也出席造勢活動，並且呼籲大家連署，才招致被取消承辦權。

大家非常贊成並且支持盧秀燕的再度申辦，也希望她順利成功。　　　（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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