2018年11月29日 04:12 中國時報 薛承泰

這次九合一地方選舉，不論選舉過程與結果，都對台灣的民主進程帶來相當的啟示。首先是韓流崛起，在長達20、30年的綠色執政，居然能被一位披著藍衣、手拿著中華民國國旗的賣菜郎翻轉，這不僅是對執政者的考驗，更說明著人民民主的成熟度。當開票結果明朗化，自稱敗選的陳其邁所發表的談話以及支持者的平和理性，也正是民主實踐的典範！

然而美中不足的是，號稱民主最成熟的台北市，投票時產生空前的混亂。人口遠低於新北市，比高雄市略少，何以會搞成邊開票邊投票的「違規情境」？中選會與地方選委會有很多機會在事前可作準備，事情發生時可作彌補，卻仍是一團亂，這不是主委一人辭職可了。就算是對候選人的不公難以舉證，那絕對是對選民的不公，甚至剝奪了憲法所賦予人民的權利！

晚上10點過後當全國開票大致底定，只剩下台北市，且柯丁兩人仍是難分難解，有主播以麻花來形容，我就意識到可能會有爭議發生。於是，我開始比較各台播報的票數與進票速度，原本都不太一樣，可是約10點半居然各台統一。我即開始記錄每一筆進票情形，心想，在如此難分軒輊下，各候選人團隊也應有所警覺，至少要作類似的功課；尤其過11點了，開票與監票者想必相當疲憊，夜長夢多，每位候選人應會想到「可能出錯」，不是嗎？

相信，那晚坐在電視機前面的人，尤其是台北市民不論支持誰，也多少會有這樣的疑慮。據我的觀察，11點過後更為詭異，如果有人說，因為票數太接近，中選會對每張票都需仔細查驗，那不就是更令人不解嗎？票票等值，中選會本應同等對待，不是最後開出的票才需「更仔細」！於是我更積極觀察，發現最後3個小時，所有候選人進票總數約只有10萬張，而前面的3小時就可以開出100萬張，這合理嗎？

清晨2點半過後，丁守中出來講話，似乎只把重點放在中選會的疏失導致綠白的棄保，於是提出「當選無效」。當時，我就覺得丁把格局做小了！雖然隔日丁有補充一些說法並改變策略，我不知在黃金時間內，丁陣營（還應包括柯陣營）是否做了功課，仔細研究10點半過後的開票過程，和監票人員了解狀況，特別是票數與廢票的認定，蒐集相關證據並要求封存。這些作為，無關乎誰成為市長，而是民主不能被玷汙，疑雲必須釐清！

4年前的地方選舉，我曾寫一篇〈當路人甲當上市長〉，大膽地預測柯文哲會有近6成得票率，因為形勢已相當明顯。當時年輕人會為政治素人奔走，中性選民會快速增加，不就是因為討厭藍綠互鬥，不就是看到民主的原地踏步，而把希望寄託在柯文哲人身上嗎？

面對當前選舉疑雲，柯市長怎能以打官司會多花點錢來回應呢？似乎把自己推向「防禦位置」！柯市長應積極來撥雲見日，唯有這樣，才是民主的進一步昇華，才符合「強調透明」的柯P本色！

（作者為國立台灣大學教授）

(中國時報)