2018年11月29日 04:12 中國時報 楊方儒

台灣人愛排隊，連投票都大排長龍，又搏到了國際媒體版面。只不過，血汗隊伍不是買愛瘋與吃拉麵的年輕人，而是老先生與老太太，甚至有很多坐在輪椅上的辛苦人！現行的選舉方式，還可以維持數十年不改嗎？

雖然網路科技日新月異，但創新技術只要到了內政部與中選會，一定會被打回票，所以可以預期未來數十年還是會延續下去。

海外台商與台勞呼籲多年的不在籍投票，愛沙尼亞「i Voting」線上投票也早在2005年就上路施行，但是內政部充耳不聞。如今的區塊鏈技術，也能夠達到中心化與不可竄改的目標，可追蹤性與加密安全性更是不需質疑，但為何國家機器仍然不願意考慮施行？

答案肯定是：墨守成規，種種低效率的老規矩，導致最後開票到半夜兩點。網路普及了20年，智慧型手機也有10年歷程，5G與區塊鏈時代也已來臨，台灣選舉卻跟清朝科舉一樣，還是要在紙上完成。如果不改，還是會有發生下一次候選人提出「選舉無效」訴訟的可能性。

區塊鏈與人工智慧一樣，不是明天就顛覆掉人類所有的工作，而是進入某一個產業的流程環節當中，提升效率與降低成本，也就是所謂的「賦能」。以區塊鏈來嘗試進行投票，也應當是一個環節接著一個環節實行，例如投票前的身分驗證，或是投票完成即上鏈不可更改，都已是技術上可行的環節。

去年11月，瑞士的楚格市讓民眾透過手機下載「uPort」進行投票並完成上鏈，大幅提升公正性與選務透明度。剛結束的美國期中選舉，西維吉尼亞州讓海外駐軍以新創公司Voatz平台，先建立高度完整的KYC用戶資料，包括臉部、指紋與虹膜掃描，投票行為則同樣是匿名完成。

當然，單一公司開發的平台，總是會有被駭或開後門的疑慮，就算是國家開發的技術平台，肯定也不可能百分百沒有資安疑慮。只要有人與選舉的地方，也會有暴力挾持或金錢賄選情事，這些都是必須一步又一步，逐漸導入區塊鏈技術的必要性。

在區塊鏈技術之前，愛沙尼亞的電子投票做法是，人民可以在遠端透過網路投票，但因為沒有辦法確定是不是有人在後面拿著槍逼迫投票，所以後票可以蓋前票，或者是最後再走進投票所，蓋掉原先的電子票，10多年來都沒有發生大規模爭議。

投票選賢與能，投票的環節卻不容質疑，這是內政部與中選會經年的老大心態，如今中選會成為眾矢之的，主委陳英鈐已經提頭來見，請辭下台！正是國家機器與投票流程，導入區塊鏈與新技術的最佳機會。（作者為幣特財經暨KNOWING新聞總編輯）

(中國時報)