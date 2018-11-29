顏真卿《祭姪文稿》明年東京展出 國寶悄悄出借 未掛主辦惹議

2018年11月29日 04:12 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

立委柯志恩出示的日本東京國立博物館海報，主辦單位欄並無國立故宮博物院字樣。（柯志恩提供）

故宮北院將閉館三年 拒一年500萬遊客

台北故宮限展藏品、包括價值50億的顏真卿《祭姪文稿》和懷素《自敘帖》等4件書畫展品，明年1月16日起將於日本東京國立博物館展出，立委柯志恩28日質疑，「如此重要的國寶外借，到底是誰決定的？」且東博文宣品上完全未見國立故宮博物院字樣。

馮明珠：誰簽約誰負責

對此故宮回應，4件國寶是「2015年12月由前院長馮明珠簽核同意出借；至2018年5月完成簽約」，至於海報上未掛主辦單位，故宮表示此次只在該展占4件作品，因此未掛主辦，但仍會堅持要打上全銜。現任院長陳其南則表示，東京博物館官網的展品圖檔，都有註明來源是台北故宮。

對此馮明珠表示，館際交流原是好事，不懂「自己已卸任2年半，不問故宮事了」，為何還要被牽拖？馮明珠指出：「即便是當時談妥的合作意向，如果現任院長認為不應該去，絕對是可以否決的。」

對於故宮指該展是由她簽核，馮明珠28日晚間發表聲明指出，「依法博物館間合作展覽，應以正式簽約為準。請國立故宮博物院出示與東京國立博物館約本，說明簽約人是誰？以正視聽，以示負責。」

東博回饋展品仍未談定

相較於2014年列為「重要文物」的翠玉白菜日本借展時，要求對方回饋「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」共151組件，包含日本國寶及重要文化財68組件，但仍因對外宣傳品上未見「國立」故宮博物院字樣，引起軒然大波，一度使「神品至寶」展幾乎喊停，柯志恩質疑此次「國寶」等級展品出借，東博的文宣品上卻是連故宮博物院的字樣也未見，對方回饋的展品，院長陳其南也只表示「還在談」，明顯標準不一。

故宮澄清：勿以訛傳訛

有旅日網友在故宮官網上立刻貼出海報打臉，指自己2個月前就在東京街頭看到海報，卻完全不知竟是出自台北故宮借出，海報上僅以非常小的字樣說明文物來自台北國立故宮博物院。網友立刻指東博已不是第一次做這樣的事，「很難讓民眾相信故宮有捍衛我們的尊嚴」。

故宮則提出另一份東博海報反駁，上有藍底色塊及反白字標示「台北國立故宮博物院所藏奇跡的首次來日展」字樣，與柯志恩版本不同，指出「部分立委質詢內容根據香港或中國大陸網路評介文章，所引東博資料則皆刪去『台北國立故宮博物院』之全銜。此為港澳和中國大陸方面對故宮博物院有意之貶抑」，並呼籲「國人切勿以訛傳訛，自我矮化。」

(中國時報)