鄭龍水正能量 為弱勢發聲

「失明沒有讓我挫折，反而讓我更加力爭上游。」全球第一位盲人立委、台灣公益聯盟理事長鄭龍水談起成長經歷，一點也不怨天尤人，而是展現正向積極的態度。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「失明沒有讓我挫折，反而讓我更加力爭上游。」全球第一位盲人立委、台灣公益聯盟理事長鄭龍水談起成長經歷，一點也不怨天尤人，而是展現正向積極的態度。雖然看不見，他仍克服重重障礙，出任立委、創辦「愛盲基金會」，並攻讀台灣大學國家發展研究所，成為台大第一位盲人博士。

鄭龍水3歲時因青光眼導致雙目失明，他說，人的五官，視覺就占了80%，感嘆視障是「弱勢中的弱勢」，大學畢業後，到處奔走募款，終於在1990年創立「愛盲基金會」，不只爭取福利及權益，更協助他們自立自強、獨立發展。

鄭龍水曾任兩屆立法委員，他給自己的定義就是「專業問政，弱勢代言」，第一個會期，翻成點字的預算書疊到將近兩個人高，「別人休假，我還是在立法院摸預算書，還因為壓力太大胃潰瘍。」

鄭龍水更大力推動身心障礙權益相關法案，例如修訂《殘障福利法》為《身心障礙者保護法》、推動《社會工作師法》；躺在立法院10年的《職業災害勞工保護法》也在他手中立法完成，「感到辛苦是必然的，但接受人民託付是一種榮耀。」

鄭龍水創辦「社團法人台灣公益聯盟」，不只服務視障、身障者，也關懷偏鄉、新住民、貧困家庭，為弱勢團體爭取權益。他表示，社會大眾最直接能幫助弱勢族群的方法就是捐款，捐款專戶陽信銀行古亭分行，帳號：03145-0000223；郵政劃撥捐款戶名「社團法人台灣公益聯盟」，帳號：50398796。或可上台灣公益聯盟官網，也可撥打電話：

（02）2362-1618了解捐款事項。

(中國時報)

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