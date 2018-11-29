台灣建築獎 5年找到在地味

2018年11月29日 04:12 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

找到台灣現階段建築專業模式上的突破點，並且在專業外也以建築回應了台灣社會的發展，2018年台灣建築獎評審召集人吳光庭認為，若以「正規軍」形容台灣建築獎，那麼今年可欣慰的是入選的作品都反映了當下台灣建築特色。

今年入選台灣建築獎的5件作品是在入圍的12件作品中脫穎而出，包括嘉義火車站站前西側廣場整頓、高雄美國學校運動中心、青林書屋、渭水之丘及實踐大學民生學校教學大樓及學務大樓建築更新。吳光庭指出：「幾年看下來，今年很令人滿意，都有著多樣化，適應不同社會使用需求的特性。」

吳光庭指出，以青林書屋為例，建築設計師僅40歲出頭，「卻有著用建築表達對偏鄉的關心，彎下腰以謙虛的姿態號召社會關懷。」吳光庭認為這個2年前獲ADA新銳建築獎首獎的作品，如今正式納入開業建築師競賽之列，可以看到以建築反思環境、教育的思維在社會上發酵，實屬不易。

「黃聲遠建築師的渭水之丘，放在整個櫻花陵園的大架構裡，處理上烘托出景觀上的特殊性」，這個已然成為民眾熱門打卡景點的建築設計，在吳光庭看來，正說明了建築與景觀的關係在今日是重要的議題，而「渭水之丘，恰如其分」；另一案例嘉義火車站的廣場整頓，吳光庭指出，雖然設計簡單，但功效非常好，過去凌亂的車站前廣場，新設計讓民眾都願意跟著遵守原則，「是低調、不搶現有古蹟風采的好作品」。

吳光庭指出，當代台灣建築另一重要課題是需要建築師、營造廠、業主三方共同合作與協調，才能成就好的建築，他以高雄美國學校為例，「業主雖可以請外國建築師，但更願意用台灣建築師解決在台灣的問題」，三方相互相賴，沒有招標案常見的欺騙或壓榨，是很好的案例典範。

吳光庭認為，今年入選作品建築師皆在40到55歲間的中生代，在專業、技術之外，尤其難得的是對於自我角色的認知與要求不斷提升，以及用建築作品回應台灣當代社會的發展，其熱情均躍然紙上。

(中國時報)