效法韓國瑜精神 佼佼跑校園開唱

黃子佼（左）與蔡黃汝一起出席《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會。

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中國時報
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黃子佼（佼佼）12月26日將發片，下周將開始以新人姿態跑校園演唱會，他28日與蔡黃汝（豆花妹）出席《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會時忐忑地說：「很怕現在大學生不太認識我，他們可能對我無感！」不過他認為「市場」就是要眼見為憑，「如同要走進人群，才知道韓國瑜最有人氣！」

佼佼稱讚高雄市長當選人韓國瑜有些理念很有趣，例如「貨出去、人進來，高雄發大財」，「我們演藝圈也是要把好節目送出去，觀眾就會走進來！他的CEO概念，確實值得藝人學習」。

他說，主持久了會有疲態，必須走出舒適圈，所以他重新以歌手姿態走出去，出去看了才會知道真正的世界。

由於12月、1月的尾牙旺季正值他唱片宣傳期，他不諱言今年尾牙場因此少接三分之一，至少5場，減少進帳約150萬。妙的是，他參與的5場校園唱會，竟有4場也有女友孟耿如，兩人在家對通告表才發現這巧合，不過出場演唱時間都有錯開。

豆花妹林志玲力挺

豆花妹義氣相挺，表示要買佼佼50張專輯送粉絲，佼佼說林志玲也允諾要買100張，「妳們都是盲買瞎買，根本連歌都沒聽過」，他坦言要孟耿如不要花錢買，因為賺錢不容易，「她房貸還沒繳完，壓力大，最近又接舞台劇不能拍電視劇，這兩個月收入銳減。」

不過他買了100張孟耿如新專輯分送親友，連大樓管理員都貼公告歡迎住戶認領，大廳也每天播放她新歌。不過孟耿如一開始看到公告時有點生氣，「她怕丟臉，擔心會不會沒有人要，但鄰居都滿喜歡的，已經送了20多張。」

(中國時報)

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