王心凌談情 從有種變俗辣

陳珊妮（左）昨帶著「精品咖啡機」送給王心凌。（粘耿豪攝）

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中國時報
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王心凌暌違4年推出新專輯，笑說對新歌很有信心。（粘耿豪攝）

王心凌將在12月7日推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，她28日到HitFM宣傳，談到和陳珊妮合作的〈在青春迷失的咖啡館〉，歌詞「戀愛漫遊中」，聽起來很像「戀愛蠻有種」，她笑說自己談戀愛時確實很有種，但「現在要學習俗辣一點，這些都過去，以後都不講了」。

事後被追問未來感情會有多俗辣，她僅說：「我剛剛已經講完了。」一聽到感情關鍵字還笑問：「又來？」不再針對感情事多做回應，呼應她先前宣示要對感情低調的說法。她自曝近期做過最俗辣的事情就是去打疫苗，深怕感冒影響唱歌，因此日前感冒一好，就立刻到診所預約打針。

彼此互相改觀

陳珊妮昨以神祕嘉賓身分現身，帶了「精品咖啡機」送給她。2人首次合作，一開始很忐忑，陳珊妮說，不知道王心凌是傲嬌還是親切的人，而王心凌則覺得陳平常都穿一身黑，看起來很酷，但見面後都對彼此改觀，且兩人都是「護脣膏控」，王心凌還特別準備護脣膏賄賂陳珊妮。

〈在青春迷失的咖啡館〉除YouTube點閱成績斐然，也在數位音樂平台KKBOX三榜冠軍，王心凌打趣：「都在我的預期，因為對這首歌本來就非常有信心。」她此次專輯名稱以IG帳號命名，表示平常也會看粉絲留言，而近日她被傳拒絕大陸節目《歌手》邀約，她則表示根本沒收到邀請。

(中國時報)

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