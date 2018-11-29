李國毅怕貞子 1個月不瞧電視

李國毅（右）昨和簡嫚書出席新戲記者會，兩人劇中首次合作。（粘耿豪攝）

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中國時報
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李國毅、簡嫚書、太保、張翰等28日出席新戲《靈異街11號》記者會，自認膽小的李國毅，國小時期看綜藝節目《鬼話連篇》嚇到去收驚、喝符水，長大後從不看恐怖片、靈異片，最後一次看的鬼片是20年前的《七夜怪談》，被貞子嚇到1個月不敢直視電視機，這次克服很大心理障礙才接演。

飾演小混混的李國毅，劇中因故踏上殯葬業工作，角色具有常「見鬼」的陰陽眼能力。李國毅說，之前去第一殯儀館見習遺體淨身，死者是墜崖而亡，頭骨破碎，「我突然反胃，下意識摸我身上的平安符，結果一陣天旋地轉，我怕會暈倒，只好趕緊離開現場一下，扶著牆才能走出去。」

簡嫚書4符加持

簡嫚書飾演法醫，表示自己有過特殊感應，「我曾夢到爸爸說他要去很遠的地方，過沒幾天，他就離開了，才知道出國是去天國」，她一直相信冥冥中有另一股力量，「所以我身上都帶4個符。」孫可芳日前在片場拍戲，胃部不斷發出奇怪聲音達2小時，她形容「很可怕」，最後冒冷汗，戲分結束後，連忙跑到醫院就醫。

大文飾演李國毅的助理，劇中同在殯葬業工作，戲外的她膽子大，開玩笑表示很想有「見鬼」的能力，她這幾天睡不太好，因為滿腦子都在想這些。張翰飾演黑道大哥，「我很喜歡看推理辦案劇情，這部戲結合我有興趣的話題，不恐怖，讓我很期待。」

(中國時報)

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