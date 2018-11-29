呂薔MV首映 小禎衰沾尪緋聞

2018年11月29日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

呂薔28日舉辦〈你懂我說的嗎〉MV媒體首映會，擔任MV男女主角的胡盈禎（小禎）及陳彥名到場站台。小禎老公李進良日前與李婉鈺吃飯、買咖啡，小禎昨被問到田欣與李婉鈺誰戰力比較強？她冷淡回應：「我跟她不熟，你們自己去問他好不好？我今天就不想聊，我沒有要加入這個話題。」隨即駕車離開。

小禎在MV中被男友劈腿，拍攝時真情流露，哭到不能自己，讓導演大讚演技好，導演說：「很心疼小禎，願意把生活裡的體驗用演技來給大家看。」至於與陳彥名的親熱戲，小禎說：「就把他當弟弟給他親下去，但感覺出來他很緊張。」

小禎獲贈紅內衣褲

呂薔將發行新專輯《Dear Myself》，小禎昨送上香檳，祝賀呂薔一飛衝天，12月9日是小禎生日，呂薔昨也特地準備蛋糕、整套紅內衣、褲送給小禎，小禎則表示「我打麻將可以穿」，並笑說：「怎麼不送現金就好。」

此外，有媒體請命理師算小禎、李進良、田欣及李婉鈺的前世今生，小禎是餅店老闆的兒子，李進良是小禎前世養的愛鳥，田欣是餅店常客，小禎昨聽完呂薔的新歌，直說：「妳聲音很滄桑，好像傷的比我還重一樣，所以妳也有個大餅跟鳥的故事是吧？牧師說我今天就帶著大餅跟鳥到場就好。」笑翻全場。飲酒過量 有害健康

(中國時報)