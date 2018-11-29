達文西手臂重建乳房減低疼痛

2018年11月29日 01:14 中國時報 報導魏怡嘉 圖片提供新光醫院

新光醫院與本報於新光站前樂活未來館合作舉辦「精準醫療新趨勢－達文西3D立體微創手術系統」講座，民眾參與踴躍，氣氛十分熱絡。

過去乳癌病患做乳房重建，傳統手術會留下長達10～20公分的傷口，若本身有蟹足腫體質的病患，疤痕會更加明顯，不僅不好看，有時亦因容易沾黏，嚴重影響重建後的乳房外形。新光醫院一般外科主任鄭翠芬表示，這些傳統手術的問題，隨先進醫療科技達文西手臂用於乳房的重建得以迎刃而解，傷口不僅只有3～4公分，且可隱藏在腋下不易被察覺，術中出血少，大幅降低感染風險，病患術後第3天即可出院。

新光醫院與本報於新光站前樂活未來館合作舉辦「精準醫療新趨勢－達文西3D立體微創手術系統」健康講座，鄭翠芬主任以「微創精進的乳癌手術、留住乳房的美麗」為題進行演講，民眾參與踴躍，氣氛熱絡。

鄭翠芬說，乳房重建最好的時間點就是切除後立即做，不僅不用麻醉麻2次，且不會莢膜攣縮、組織變硬，臨床有部分乳癌病患在切除後未立即重建，過一段時間後悔決定重建，往往要花1年不等的時間打水把組織撐開，且重建後的外觀通常不是很好。

乳癌發生率台女No.1

現行以達文西手臂用於乳房的重建，可解決患者最擔心的傷口大小的問題，其具有高解析度3D立體影像，能靈活操控7種活動範圍，尤其可高倍數顯微放大，術中即便有很小的出血點，醫師亦可快速發現處理並止血，且因機器手臂有手腕，支點不在傷口上，術中減少皮膚及肌肉的拉扯，術後疼痛感大幅降低。

乳癌的發生率位居台灣女性的第1位，每年平均新增1萬名案例，一年有2000多名女性死於乳癌，鄭翠芬說，乳癌不僅影響病患，有時對另一伴及家庭都是考驗，乳癌的發生與個人及周圍環境都有關係，尤其是飲食習慣，有人外食比例甚高，使用紙杯、塑膠袋盛裝熱食，每天接觸塑化劑，國外研究指出，長期接觸塑化劑的女性，罹患乳癌的機率可能增加，遠離塑化劑，也就能降低罹患乳癌的風險。

(中國時報)