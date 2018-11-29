孕期勿忽視乳房檢查

鄭翠芬主任提醒民眾，乳癌發生率位居台灣女性的第1位，平時洗澡時應養成自我檢查的習慣，而年過30的女性更要每1～2年到乳房專科作檢查。

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中國時報
報導魏怡嘉 圖片提供新光醫院

新光醫院一般外科主任鄭翠芬表示，過去1年她收治了5、6位在生產後或哺乳期間發現自己得了乳癌的女性朋友，共同點是在懷孕前都不曾想過要做乳房檢查，懷孕前、懷孕中也沒有認真觸摸自己的乳房，當她們就診時，大部分的腫瘤都超過2公分，有些已有淋巴轉移。

懷孕中的乳癌症狀，和非懷孕婦女一樣「不痛的」硬塊是最常見的，有些人是以乳頭有「血性分泌物」呈現。臨床上對乳癌的檢查與診斷，主要是以超音波為主，乳房攝影由於擔心胎兒的安全就不會使用，診斷是以粗針穿刺作切片。

乳癌治療的方式會根據孕期來決定，在懷孕第一孕期，若是乳癌被診斷為較嚴重的期別，可能會建議手術及立即治療乳癌，包括化療。若是乳癌診斷在懷孕的第二～三孕期，則建議手術及化療在懷孕中就進行，也可以先進行手術，等孩子生下後再進行化療或放射治療。

手術治療的方式和非懷孕乳癌是一樣的準則，若腫瘤較小，可以採取乳房保留手術方式，等生產了再作放射治療與化療。若腫瘤太大，可考慮全乳房切除或先施打化療把腫瘤縮小，可保留乳房，不過化療只能在懷孕第12周後才能進行，使用的化療藥物會選擇較不會造成胎兒畸形或造成早產的配方。

現今社會不婚、晚婚、晚生育的女性愈來愈多，乳癌較少發生在25歲以前，然而30～35歲被診斷出乳癌的病人已不算少數，呼籲懷孕中的婦女，必須要常常自我檢查乳房，也應在懷孕初期及中期接受乳房專科的檢查。

(中國時報)

達文西手臂重建乳房減低疼痛

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