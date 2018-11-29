一聲免看劇本尹馨哀號被唬了

金鐘視后尹馨苦背劇本，笑說這部片的酬勞不好賺。（羅永銘攝）

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中國時報
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由新銳導演黃榮昇執導，尹馨、劉冠廷、饒星星、柯淑勤等人演出的電影《小美》，昨（28日）舉行電影記者會。尹馨透露剛開始接到演出，就跟黃榮昇要劇本，黃告訴她不需要看劇本，開拍前24小時簡單看看就可以，「我以為是一個奇幻的拍攝體驗，結果到了現場才發現台詞有夠多。」表示自己根本被唬了。

尹馨原本以為黃榮昇是不想給她壓力，沒想到開拍還是要照著本一句一句念台詞，所幸她還算是會背書的人，演完後回家先放空，然後到處打電話給朋友，「就瘋狂抱怨最後還是要背台詞啊！」

澄清輔導金風波

電影由鍾孟宏擔任監製和攝影，柯淑勤說兩人原本互不相識，一開始因為彼此個性都很硬，幾度差點吵起來，柯說：「我跟他要劇本，給我的像是小說，他堅持那就是他的劇本。」兩人和好的點很妙，只因為鍾孟宏讓她在自己的辦公室抽菸。

昨日影評人鄭秉泓在臉書提出質疑，認為電影《小美》疑以舊片名《心稀微》申請輔導金並報名金馬獎，新舊作品內容不同，恐有蓄意欺騙和程序問題，對此鍾孟宏怒回：「無聊到弄這個幹嘛，台灣電影都那麼糟了，吃太飽，現在電影有成績了，在鬧什麼？」黃榮昇補充：「申請輔導金有做劇本變更，文化部認可我們去變更，是經過同意的。」《小美》12月1日在台上映。

(中國時報)

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