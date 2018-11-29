楊冪優雅現身 捲毛宋仲基賣萌

2018年11月29日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

服裝中出現的日本藝術家Izumi Miyazaki影像作品，透過在地視野傾瀉出別具文化意義的摩登特質。（VALENTINO提供）

女星楊冪選穿VALENTINO 2019春夏系列洋裝優雅登場。（VALENTINO提供）

張藝興一襲品牌2019春夏系列男裝出席大秀。（VALENTINO提供）

韓星宋仲基頂著一頭可愛捲毛，搭配全黑VALENTINO 2018秋冬男裝現身，即刻成為鎂光燈焦點。（VALENTINO提供）

法國鋼琴家Angele David-Guillou琴聲開場下，義大利品牌VALENTINO 2019早秋大秀，於東品川的寺田倉庫中揭幕。為了首次於東京登場的大秀，品牌除了於Ginza Six開出TKY期間限定店外，更邀請到楊冪與張藝興穿上2019春夏系列新裝助陣，明年將推出新戲的韓星宋仲基，也頂著一頭可愛捲毛現身。

本次發表的90套男女裝系列中，創意總監Pierpaolo Piccioli自日式侘寂哲學出發，彰顯以不完美為核心的特殊美學，代表VALENTINO的荷葉邊、蕾絲和隨處可見的V字圖案，在品牌標誌性大紅色的渲染下交融行進。採用不對稱剪裁處理的細節，搭配充滿街頭格調的輪廓，毫不掩飾地呈現出不平衡裡的自由價值，並藉此創造出更大的演繹空間及可能性。而日本藝術家Izumi Miyazaki穿插於其中的影像作品，則透過在地視野，傾瀉出別具文化意義的摩登特質。

(中國時報)