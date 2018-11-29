資訊月A好康 宏碁最多現省1萬1

宏碁107資訊月大打電競、輕薄筆電，現場買即送Predator掠奪者購物袋，買任一款Intel Core系列筆電即抽台北曼谷雙人遊機票等禮物。（宏碁提供）

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中國時報
報導石欣蒨
宏碁107資訊月現場設有最新價值29萬9000元的「Predator Thronos掠奪者電競座艙」供消費者體驗。（宏碁提供）
宏碁107資訊月推出14吋Swift 3 SF314-56G，原價3萬6900元，優惠價2萬5900元。（宏碁提供）
宏碁107資訊月推出7.9吋Chromebook Tab 10 D651N教育平板電腦，上市價1萬1900元。（宏碁提供）
宏碁107資訊月推出14吋Swift 5 SF514-52T-57FV優惠，原價3萬6900元，優惠價3萬900元。（宏碁提供）
宏碁107資訊月加碼特開戰鬥機種Acer Aspire E5-576G87G2優惠，原價3萬2900元，資訊月展期開賣優惠價2萬5900元，限量500台。（宏碁提供）

107資訊月正式開跑，宏碁今年推出一系列領先業界的新品，而且均在資訊月現場開賣，像是全球最輕的15.6吋筆電Swift 5、全球首款Chrome OS平板電腦Acer Chromebook Tab 10以及Predator Thronos掠奪者電競座艙等，現場另有多款電競及輕薄型筆電下殺最高達1萬1000元，年末搶新筆電優惠趁這波。

領先業界新品開賣

此次宏碁推出全球最輕15 .6吋筆電Acer Swift 5 SF515，重量僅990g，更搭載最新第8代Intel Core i5-8265U處理器，長達10小時電池續航力，資訊月開賣4萬3900元，還有14吋Swift 5 SF514-52T-57FV也享優惠，原價3萬6900元，優惠價3萬900元，而活動期間現場買即送「Predator掠奪者購物袋」，另現場購買任一款Intel Core系列筆電即可參加「扭蛋立即獎活動」，抽台北曼谷雙人遊機票、電競周邊等禮物。

昨（28日）起宏碁再加碼，推出特開戰鬥機種Acer Aspire E5-576G87G2限量優惠，搭載第8代Intel Core i7-8550U處理器、NVIDIA GeForce MX130顯卡，內建8GB RAM及1TB HDD，電競迷入手最划算，因活動期間直降逾7000元，原價3萬2900元，資訊月開賣跌破2萬5900元，限量500台，要搶要快。

Acer Chromebook Tab 10可3D教學

除了電腦以外，還有專為教育客戶設計的全球首款Chrome OS平板電腦「Acer Chromebook Tab 10」首開賣，可搭配Wacom EMR觸控筆使用以外，也能安裝Google Play應用程式商店上的安卓教育APP，同時將支援Google擴增實境技術，可進行3D體驗教學，上市價1萬1900元。

還有不能少的「Predator Thronos掠奪者電競座艙」也將在現場展出及供玩家預購，採用人體工學座椅與腳踏板設計，座椅有震動反應裝置，搭配3台27吋曲面電競螢幕Predator Z271U，及Predator Orion 5000頂級電競桌機、特製滑鼠墊、滑鼠、耳機，還可進行客製化服務，定價29萬9000元。

(中國時報)

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