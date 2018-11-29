SOGO天母店周慶 首日1.8億元創新高

2018年11月29日 04:12 中國時報 報導郭家崴

SOGO天母店29日限定，BBL Premium雙人側立羽絨冬被「極緻嚴選」，原價2萬元、特價3980元，1.9折，限量100件。（SOGO提供）

SOGO天母店29日限定，羊毛外套，原價1萬3800元、特價2980元，2.1折，款式多樣，每款限量12件。（SOGO提供）

SOGO天母店29日限定，AS（MODA）金屬釦環短靴，原價6980元、特價1600元，2.2折，限量20雙。（SOGO提供）

大選後買氣爆發，遠東SOGO天母店昨（28日）10周年慶一早逾500人排隊，開門時入店客數較去年增20％，不少主顧搶購Kiehl's限量保養組、5折優惠的ROOTS經典限量外套，來店禮兌換人潮較去年增14％，3萬個現貨的SNOOPY溫馨典藏保溫袋昨兌換1萬9000個，首日業績1.8億元較去年成長5％，再創新高。

國泰世華刷5000元，全館及樓面三重高回饋達34％，助長運動服飾區買氣，限量200份的100元禮券下午2時兌畢；因氣溫轉涼，女裝、內衣提袋率增近10％；家電寢具區有單筆滿萬消費禮，限量100台養生小燉鍋半小時換光，今改送美式咖啡機，預料也會超夯。

今禦寒寢具、服飾、靴款等有限日限量優惠商品，包括的BBL Premium雙人側立羽絨冬被「極致嚴選」等冬被1.9折起；盈樺羊毛外套、JEANASiS開襟綁帶雙面穿大衣等2.1折起；AS（MODA）金屬釦環短靴等2.2折起。

(中國時報)