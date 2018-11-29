保暖家電夯 電熱毯最得寵

2018年11月29日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

燦坤的HITACHI烘被機HFKVH700TN香檳金，原價3390元，會員價2990元。（燦坤提供）

燦坤的象印智慧烘乾烘被機RF-ABF20，原價7900元，會員價5290元。（燦坤提供）

全國電子的北方11片電暖爐，原價1萬500元，76折特價7880元，限量300台。（全國電子提供）

全國電子的SAMPO烘被機，原價2888元，79折特價2280元。（全國電子提供）

全國電子的SAMPO直立陶瓷定時電暖器，原價2288元，87折特價1988元。（全國電子提供）

近日氣溫驟降，帶動保暖家電銷量，燦坤表示因今年氣候反常，早在10月到11月就開始變冷，除電暖器銷量創近5年來新高，可把棉被烘熱、除溼氣的烘被機，銷量更飆升7成以上，顯示今年保暖家電銷售強勁後勢。

烘被機不可放進棉被裡

台灣冬天潮溼多雨，烘焙機近年人氣滾滾，而且功能愈來愈多，像是看準近年秋冬霧霾影響，不少產品特別強調有HEPA濾網，訴求抗過敏及除塵，但全國電子提醒，烘被機不可放進棉被裡，也不要與其他暖房家電同時使用，避免造成火災。

燦坤統計發現，在抗寒家電中，電熱毯銷量達8成左右，因為能暖床，還可當蓋毯，而且能水洗的款式，讓民眾清潔打理不煩惱，加上價位在千元左右，因此成為台灣消費者最喜歡的保暖家電。

依空間大小選擇電暖器

不過被子暖和是不夠的，因此可溫暖室內的電暖器成為搭配的選擇之一，全國電子分享到，目前市面上有各種電暖器適合不同的坪數、空間及需求使用，像是碳素及陶瓷式價格較低，而且有些可壁掛省空間，對局部取暖最適合，小資族也容易入手；而對流式因為可在浴室、臥室兩用，適合家中有長者及嬰幼兒的家庭；至於葉片式及電膜式款，價格雖然相對較高，但對於大空間的暖房效果更佳，更強調安全有保障，因此成為不少家庭族群的愛用品之一。

(中國時報)