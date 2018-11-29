Mind the gap 下

2018年11月29日 04:12 中國時報 王書緋

gap本指一裂隙，一缺罅，一條縫，後來可引申成杵在兩個人事物之間的任何一種型式的空白，也可以指大大小小的各種陷阱，不管是生命上的，或生活中的。

此岸，彼岸，不論遠近，總有個gap隔開。

站著的地方到想去的地方，中間也有個gap。

兩顆心之間會有gap，夢想和現實之間也有個gap。

人們一輩子都在試著跨越或避開這些gap。

年輕時，精力充沛，心思單純，只知道世界很大，要走的路會很遠，動作得快一點，忘了把路上的高高低低在心裏好好盤算一番，卻能輕盈地跳過一個又一個的gap，但看得多，懂得多，了解得更多之後，卻開始會停在gap之前猶疑，心裏算計著，這次還跳得過去嗎？要是摔了怎麼辦？

生活愈來愈複雜之後，以往只要一抬腳就可以跨過的窄縫，現在卻成了眼前的萬丈深淵，人也無法再簡單。

慢慢的，開始聽到有誰誰誰掉進去某個gap的故事，有人掉進去後再也沒出來，有人爬出來後又掉進下一個，更有人因為恐懼會再掉進去，乾脆僵在原地，動彈不得。

已經很久沒和當年一起去英國的Ａ聯絡了，但輾轉在朋友間流傳的故事是，一直堅持要追求純粹愛情的她在幾次失敗的戀情後，莫名其妙地成了某企業家的小三，過著穿金戴銀的另類少奶奶生活；偶爾會和Ｂ通電話，但玩笑開得少了，也沒辨法像學生時代一樣自在地聊開，一心一意成為女強人的她果然是幾個朋友間成就最高的，卻每日在婚姻和事業間角力拉扯，早已疲憊不堪，連笑一笑也懶。

不知道她們還記不記得那個我們一起給Mind the gap嚇得半死的夜晚？

當其他人的心思都讓更大更難更複雜的議題給煩擾糾纏時，大概只有無所事事如我者，還有餘裕可以用來記憶生命中的這等小插曲。

但不知怎麼地，突然很想如同那時在英國地鐵上一樣，與她們互相提醒：「Mind the gap！」

後來再聽到英國地鐵上的「Mind the gap」，已不再是二十年前所聽到的「Mind—，the gap!」，數位版的錄音沒有停頓，三個字流暢得彷彿朋友間輕鬆的耳語，聽起來不再像是魔咒，卻讓我悵然若失。

不論是誰，任由其旅途再平順，總會遇上gap，gap到處都有，重要的是走這條路的人有沒有mind，用路人自己小心，路上的洞再大都能過得去，走路不小心，再小的縫都能把人給絆倒。這裏的mind是用心注意之意，年輕時的我不理解那錄音人為何特別強調mind，把一個簡單的字念得正經八百，拉得老長，卻把我以為重要的gap給輕輕帶過，當時自己懂得太少，以為實體上看得到的gap才危險，卻還沒有足夠的生命體驗去了解到，gap到處都有，誰都遇得到，但對個人而言，有沒有mind才能保證一路是否平安。

為什麼要用心？因為只有用心，才避得開那些大大小小的間隙。

而且開始用心，就表示即將邁開步子，往前去。

那微電影的結尾是，瑪格麗特老太太提著行李箱，站在堤岸站的月台上等車，看來是準備要離開，但當電車一停下，她卻驚呆了，因為她又聽見自以為再也聽不見的亡夫之音，提醒著乘客們要小心，老站務員上前告訴她，地鐵公司很為她的故事所感動，所以特別決定將永久在堤岸站播放她先生的錄音，並且問她:「那妳還是要走？」

她笑著回答:「是的，要往前走啊。」

我現在所居住的城巿沒有倫敦的歷史悠久，也沒有那麼幅員遼闊，更沒有那麼世故複雜，卻同樣充滿了形形色色的gap，一不小心就可能陷落，但記憶中的「Mind—，the gap!」常會不經意地在耳邊響起，提醒著我，雖然說話的友人已然遠去，但我要和那微電影中的瑪格麗特老太太一樣，──

在美好的回憶相伴下，往前走下去。

不管是笑著的，哭著的，都要往前走下去。（完）

(中國時報)