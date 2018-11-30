不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－英打臉賴揆

2018年11月30日 01:27 中國時報 朱真楷 、 張理國 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

公投假的？ 以核養綠通過 政院續推非核家園

中選會將於今日正式公告九合一大選與10公投結果，其中第16案「以核養綠」公投案過關，行政院已宣示尊重公投結果，不再以2025年為達成非核家園的期限。但蔡英文總統昨日打臉賴揆，她說依公投的結果，是將「法律的強制實現」拿掉，但並不表示我們2025年就必須延期，所以非核家園目標不變。

公投拿掉法律強制實現

第16案公投主文大意為「廢除《電業法》第95條第1項核電於2025年以前全部停止運轉」，即民進黨所謂的在2025年達成非核家園的目標。同意得票589萬，不同意得票401萬，公投通關，這是我公民第一次對現行法律直接行使複決權，政府必須遵守。

未料，選後2天，行政院發言人Kolas26日卻表示，《電業法》第95條第1項將在公告第3日起失效，但2025非核家園的目標不變。這席話，形同直接否決公投結果，引爆在野黨及輿論抨擊蔡政府將公投當兒戲。

小英強調不一定要延期

面對質疑聲浪，行政院長賴清德27日在立法院備詢時，多次答覆尊重公投結果；行政院也發布新聞稿，不再為非核家園設定2025年的期限。

但是蔡英文昨出席活動時，被問及2025非核家園目標會不會改變、核電廠是否會一併延役時，她表示，我們非核家園目標其實是寫在《環境基本法》，這個目標是不變的。她強調，這次公投是把法律的強制實現拿掉，但並不表示我們的2025年就必須、一定是要延期。

蔡英文進一步說，整個問題的處理必須要多方考慮，包括其它電力是不是能適時到位；地方政府對核廢料的處理的態度，更是關鍵，尚須行政部門整個評估與地方政府溝通。

《環基法》非核目標不變

賴揆與民進黨籍立委座談會，會中共識就是要尊重民意。Kolas表示，中選會若於今日正式公布公投結果，12月2日《電業法》相關條文就會失效，當2025非核家園的年限被廢止後，所意涵的就是非核家園期限具有「彈性」。

部分立委及賴揆都提及，同樣過關的「反空汙」公投限制政府每年要減少1％火力發電占比，在加入此變數後，將使原本要推動的2025非核家園的目標，更為困難。

(中國時報)