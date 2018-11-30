勞動部研議還勞工7天國假

2018年11月30日 01:27 中國時報 游昇俯 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

民進黨挨批「資進黨」！ 蔡自稱「左派」 勞團打臉

九合一大選民進黨政府慘敗，外界檢討《勞基法》兩度修法是敗選主因之一，包括刪除勞工的7天國假，勞動部長許銘春昨日表示，有聽到勞工朋友的聲音，是否調整回來，會再與內政部研議；勞團指出，國定假日是勞工的勞動條件，民進黨政府應該把過去《勞基法》規範的19個國定假日補齊，並制定專法作完整的保障。

短時間3度修法 需要更謹慎

立法院社福及衛環委員會昨（29）日邀請勞動部就政府採購及最低價決標制度外包廠商員工職安提出專案報告。許銘春會前接受媒體訪問表示，因為新修《勞基法》今年3月1日才上路，至今才8、9個月，基於法律穩定性，短時間再啟動修法需要比較謹慎。

立委陳宜民質詢時指出，今年修法以一例一休交換砍了勞工7天假，是否會還勞工7天國定假日，行政院長賴清德曾說「會全盤考量」，勞動部何時要還？

許銘春回答說，院長考量後勞動部就會配合，「勞工的聲音我也都聽到，我會跟內政部作個研議。」

桃園市產業總工會祕書長葉瑾瑜表示，民進黨上任不改變國民黨惡政，堅持砍7天假，讓一例一休倉促上路，導致民意反撲，確實是造成選舉不利非常重要的因素；雖然國定假日中確實有不合時宜的部分，如蔣公誕辰紀念日等，但國定假日是勞工的勞動條件，民進黨政府應該檢討，把過去《勞基法》規範的19個國定假日補齊。

商總理事長賴正鎰指出，事實上這「消失的7天假」並非「欠」勞工，而是補進了包括例假日、休息日，以及增加特休後的總放假天數。他坦言，多7天國定假日，對旅遊業當然會是利多，但不會因政策對部分行業有利，就支持犧牲其他企業。

工商團體強調 沒有欠7天假

工商協進會祕書長范良棟則認為，無論怎麼修，勞資雙方不見得都能滿意，但可以各退一步，如今企業已經「勉強適應」了，再挑起這個議題，只是增加勞資衝突和內耗。

中小企業總會理事長李育家呼籲，政府應考慮中小企業經營，不要急於為「討好一邊」，就「得罪一邊」，這樣來來回回，對勞資都沒有幫助。

(中國時報)