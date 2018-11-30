不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－會籍危機解除 備戰東京奧運

2018年11月30日 01:27 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

IOC國家奧會關係部組織關係與治理組長波威（右），當著中華奧會祕書長沈依婷（左）與國際奧會委員吳經國面前，表示今年執委會將不會討論中華奧會的會籍問題。（中華奧會提供）

我國籍國際奧會（IOC）委員吳經國昨從日本東京傳回訊息，今天起召開的IOC執行委員會並未將東奧正名公投案納入議程，也不會討論中華台北的會籍問題。中華奧會先前擔心可能面臨停權或除籍的危機終於解除，運動員將可全力備戰2020年東京奧運。

吳經國表達立場獲認同

吳經國日前專程前往東京，出席28日、29日舉行的「國家奧會聯合會」（ANOC）會員大會；並向IOC執行委員們說明東奧正名公投的結果，強調大多數國人反對以台灣取代中華台北的名稱，也獲得執委們的認同。

吳經國並與中華奧會祕書長沈依婷、顧問孫立群，專程拜會IOC國家奧會關係部組織關係與治理組長波威，表達台灣將遵守《奧林匹克憲章》及1981年《洛桑協議》。波威除轉達IOC德國籍主席巴赫的欣慰之意，也表示將向IOC執委會報告東奧正名公投的結果，並確定執委會不致對中華台北的會籍提出任何討論，因此中華奧會的會籍確保無虞。

在東奧正名公投案推動期間，IOC非常關切此事的發展；從5月起三度函告中華奧會必須遵守1981年《洛桑協議》，不得受到外力干預。IOC執委會甚至提前做出決議，不會同意台灣變更中華台北的名稱。

重申《洛桑協議》重要性

上周六（24日）公投結果出爐，正名未過關，中華奧會先鬆了一口氣。再經過吳經國向IOC執委們積極說明、溝通，IOC也確認中華奧會並未受到外力干預，執委會也就不需再討論相關議題。

不過IOC再次強調台灣遵守1981年《洛桑協議》的重要性，只要依照規定走，台灣運動員未來參加奧運與其他國際賽事的權益都不會改變，IOC將在下周正式行文中華奧會告知上述事項。

(中國時報)