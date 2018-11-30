台中爭取東亞青運 重燃希望

2018年11月30日 01:27 中國時報 陳世宗／台中報導

前台中市長胡志強4年前透過時任國民黨榮譽主席連戰臨門一腳，在會見中共總書記習近平時，表達台中市爭取2019東亞青年運動會主辦權的意願，終獲主辦權，不料東亞奧會協會今年7月卻取消台灣主辦權，新科市長盧秀燕昨天拜會胡時拜託協助，胡志強建議要跟中華奧會合作，爭取起死回生的機會。

胡志強在2014年跑了7、8個會員國才爭取到東亞青運主辦權，也是台灣首度舉辦奧運體系的運動賽事；東亞奧協卻在今年7月24日召開臨時理事會，投票取消台灣舉辦2019年第一屆東亞青運主辦權。

胡志強指出，當年特地請連戰到北京訪問會見習近平時，表達台中市爭取2019東亞青運主辦權的意願。因連先生提分量不一樣，增加台中主辦機會。

東亞奧會協會前身東亞運動會總會（EAGA）於2014年10月24日宣布，台中市擊敗蒙古烏蘭巴托市，取得第一屆2019年東亞青運主辦權。台中市體育總會祕書長楊永昌說，台中市能爭取到，是因胡志強有良好國際、大陸關係，連南韓、日本的會員國主席都認識胡。

台中市從2010年開始申辦，並規畫以「East Asia：Young & Green」為主軸，營造強調青年及環保綠能的運動會。東亞青運會員國包括日本、大陸、南韓、北韓、澳門、香港、蒙古及關島，預計2019年8月舉行。

胡志強說，當年他以低碳環保為訴求，把台中與其他城市的二氧化碳數據都列出來，並用誠意拜訪會員國，才拿下主辦權。

胡志強指出，「要爭取回來很辛苦、有點難，我爭取時是馬英九當總統，都跑得這麼辛苦；如今有7會員取消我們的主辦權，且有一國想爭，不知現在是否也爭？投票是無記名，我希望能辦成對台中市有幫助。」他建議，盧要跟中華奧會合作，東亞青運有些建設已停下來，「我鼓勵她拚，但不容易。」

(中國時報)