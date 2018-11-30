盧秀燕籲拋棄意識形態 永不放棄

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中國時報
／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕昨拜會前台中市長胡志強，針對爭取恢復東亞青運復辦交換意見。盧秀燕說，比較麻煩的是中央政府意識形態能否突破、能否恢復都非常挑戰，但會秉持運動家精神「Never give up」。行政院長賴清德昨在行政院會上表明，要求教育部與陸委會予以協助。

胡志強任內爭取到東亞青運主辦權，但今年7月東亞奧會協會舉行臨時理事會，取消台中市主辦權，後續措施並未公布。盧秀燕當選後，外界呼籲恢復東亞青運，大陸國台辦未正面回應，只說「取消是東亞奧協理事會集體做出的決定」。

盧秀燕指出，東亞青運要拜託胡市長一起努力爭取回來，現在外在環境很辛苦，「中央意識形態上能不能突破？有沒有辦法恢復？都非常挑戰」，但會秉持運動家精神「Never give up」，拜託外交部出身的胡市長，一起努力讓東亞青運回來。

賴清德表示，他從媒體上看到，新當選的台中市長盧秀燕有意爭取東亞青運復辦，他已要求教育部與陸委會予以協助。

賴清德還稱，從媒體上看到新任高雄市長韓國瑜及幾位縣市長希望爭取陸客來台灣旅遊，這部分也要請交通部觀光局與陸委會予以協助，透過朝野能夠合作、中央與地方能夠協力，讓台灣經濟能夠發展，台灣能往前邁進。

此外，內政部部務會務昨修正，調降陸客應備存款由新台幣20萬元調降至10萬元、放寬可以其他國家有效簽證取代財力證明，並以總量管制概念，增訂每年總停留期間不得逾120天等規定。內政部表示，包括陸委會及交通部觀光局都支持這項修正。

(中國時報)

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