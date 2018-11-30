借展東京 台北故宮字小到不行

2018年11月30日 01:27 中國時報 李怡芸 、 黃菁菁 ／台北東京報導 ／台北東京報導

「顏真卿三個字比台北國立故宮博物院更具有代表性。」台北故宮「國寶」《祭姪文稿》赴日展出，被立委踢爆東京國立博物館的文宣品，對藏品來自台北標示不夠醒目；故宮院長陳其南回應，「懂的人都知道顏真卿的真跡在台北」，陳其南並表示，借展的宣傳不可能約束對方到這麼細。東博公關電話受訪時表示，所有廣告文宣品都印有「台北國立故宮博物院」，事前都給故宮方面確認過。

立院教育文化委員會昨日審查故宮108年預算。藍委柯志恩指東博此次提出諸多不同版本文宣品，許多大型海報及日本地鐵廣告上，都幾乎找不到「台北國立故宮博物院」字樣，藍委蔣乃辛更質疑既是今年5月就簽約，為何未見擴大宣傳。

陳其南回應，此次顏真卿等4件作品借展是3、4年前就開始準備，「沒有分哪個階段哪個院長，而是有延續性的。」但借展的宣傳無法約束到細節，且「沒有日本人會認為顏真卿三個字是日本人，是東京博物館的」。

《祭姪文稿》借展話題延燒，主要是書畫類限展品在台灣都難得一見，老化的紙、絹類纖維極易脆化斷裂，如范寬的《谿山行旅圖》曾於1961年借展赴美國華府國家藝術館，卻造成嚴重損傷，以至於1996年27件限展文物要再度被借展時，引來藝文界人士抗議。

東博公關稱，「包括所有海報、傳單、本館的官網上都註明了台北國立故宮博物院的字樣，傳單有兩面，是印在反面。東博的宣傳品分為事前宣傳傳單，這次印了兩種版本，正式展覽期間的文宣品有1種版本，還有海報版本，共4版本，通通印故宮字樣。」東博公關表示「東博在海報、文宣的設計上，以展覽內容為主，說明文字都不會放太大」。

(中國時報)