不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－黃士修嗆小英 饒了民進黨吧

2018年11月30日 01:27 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠過關，政院28日表明不再有2025期限，昨馬上被蔡總統推翻；但經濟部已表示，「反空汙」公投過關後，火力發電將年減1％，2025勢必缺電，只能靠核能。政府政策似陷入打架。圖為1118反空汙大遊行，反空汙及以核養綠成主要訴求。（本報資料照片）

公投假的？ 以核養綠通過 政院續推非核家園

蔡英文總統昨稱「以核養綠」公投過關，是將「法律強制時限」拿掉，不表示非核家園以2025為達成目標延後；公投提案人黃士修直言，蔡英文完全陷入自我意識形態，《環境基本法》沒實質效力，且連立院民進黨團都轉向了，蔡顯然沒跟上黨的腳步，應正視民意訴求，別找一些空泛藉口，「拜託蔡前主席饒了民進黨吧！」

批蔡大小姐性格

黃士修指出，民進黨在公投後內部出現混亂，行政院發言人Kolas Yotaka第一時間堅持非核家園，緊接著行政院長賴清德又稱尊重公投結果，過一天，政院發出新聞稿，依全民公投結果不再為非核家園設定2025年期限。民進黨團也釋出善意，包含經濟部、原能會等部會開始轉向。

談起蔡英文發言，黃士修說，賴揆畢竟當過民選縣市首長、較務實，「而蔡英文就是大小姐性格」，不在意事情對錯，反而在意大家為何找麻煩；且蔡英文有點Lag（落後），民進黨政院、立院都急轉彎，她卻仍自認沒錯、就是要2025非核家園，法律廢了仍要執行，明顯能看出來蔡、賴有落差。

籲賴拆掉神主牌

黃接著說，期待賴務實妥善處理核一、二、三延役及核四重啟問題，「非必要我也不希望勞師動眾再次發動重啟核四公投」，且「非核家園」也不應繼續束縛民進黨。他說，民進黨內很多黨公職人士私下支持以核養綠，如今絕對多數民意在眼前，2020也將進行大選，盼綠委看清民意，「現在有轉圜機會，是檢討民進黨非核家園最好時機」。

他說，賴揆若能將非核家園神主牌拆掉，將名留青史，反之若政院、立院明年初仍沒拿出足夠誠意處理，自己就不得不發動重啟核四公投。

至於蔡英文提出《環境基本法》，黃士修直言「再度證明蔡陷入自己的意識形態」，《環境基本法》是虛框架，沒人在意也沒實質效力，是後來福島核災後社會輿論被反核團體誤導、綁架。

(中國時報)