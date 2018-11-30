延役與重啟 核能學會籲政府動起來

政院鬆口評估核電廠延役可能，核四廠前廠長王伯輝說，核四1號機封存做得非常好，如台電全力復原，只要30億、2年內就可運轉。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

核能學會理事長李敏昨表示，以核養綠公投案過關，繼續使用核電獲國人支持。政府應儘速研議核二、三廠延役，原能會若能修改內規，即使將除役的核一亦可延役。至於封存的核四更應重啟，但外界擔心安全有問題，台電應立即開放核四讓民眾參觀，了解其安全無虞。

台大醫師王明鉅說，政府應立即下令停止將核四燃料棒再送國外暫存；現行3座核電廠中，核三申請延役時間綽綽有餘，核二距除役還3、4年，核一雖即將除役，但先前執照更新作業文件已完備，只要原能會尊重最新公投民意，均可順利延役。

李敏指出，核四1號機已完成95％及各項重要測試，應立即停止封存，編列預算，依程序測試，確認安全無虞，以儘速商轉為目標。他呼籲新北市長當選人侯友宜，上任後依權責核發相關許可執照，讓核一、核二乾式貯存場開始營運或施工，須把兩座電廠用過核燃料棒從燃料池移出，送乾貯場暫存，核一、核二才能更新執照並延役。

核四廠前廠長王伯輝說，有報導說若重啟核四，政府評估需花670億及6、7年，不划算。這說法根本不對，因核四1號機封存做得非常好，如台電全力復原，只要30億、2年內就可運轉；2號機頂多再花300億，3年可完成。他強調，核四運轉1年半只需60噸燃料，卻有中火4部燃煤機組發電量，以核減煤，中南部空汙可獲改善。

李敏說，減輕空汙、解決缺電、紓緩離岸風電時間壓力以降低成本，在在都需核電。公投結果已給政府最新民意做後盾，如政府再不做，只好考慮發動另一波重啟核四公投。

(中國時報)

火力年減1％ 沒核電就等缺電 侯喊話 先解決核廢料最終儲存地

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