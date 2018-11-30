蔡總統，請尊重公投結果

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中國時報

民進黨在九合一大選及公投結果，可謂雙輸。但府院兩位巨頭對雙輸局面，認知不同。賴揆已坦誠表示「尊重民意」；蔡總統雖認輸了江山，但堅持改革沒有錯，只是有人跟不上，昨談及以核養綠公投，突稱「法律強制實現目標」雖拿掉，並「不表示2025一定是一個要延，或一個確定的時程」，語意模糊，奉勸蔡總統，公投既已通過，就請尊重公投結果。

台灣到底是擁核或反核，事實上雙方經多年對話，社會漸有共識，台灣可達到非核家園，但前提是供電須穩定，不影響民眾生活，因此黃士修等人推「以綠養核」，不能驟然廢核，躁進將使台灣生活倒退、發展受阻。

《環境基本法》23條也僅明訂逐步達成非核家園，並沒明訂時間，因此以台灣各項能源配比、供電狀況，訂出非核家園路徑圖，才是明智作法。

既然「以核養綠」公投拿掉2025年法律強制實現年限，其實是幫政府更務實面對台灣缺電窘境，尤其「反空汙」公投要求每年降低1％火力發電，「反深澳」又限制燃媒電廠擴張，同時，天然氣接收站又有環保抗爭，再生能源供電未十足上線，「以核養綠」公投過關，其實是為政府四處碰壁的能源政策，開啟一條可行之路，民進黨不必放棄廢核目標，只是須謹慎規畫。

蔡總統是學法之人，盼蔡總統尊重我人民第一次對法律直接行使複決權，莫為目前無法實現的價值，破壞台灣的民主成就。

(中國時報)

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