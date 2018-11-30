公投綁大選 中選會擬修法掌決定權

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中國時報
／台北報導

九合一選務大亂，中選會昨向行政院提檢討報告，研議讓公投及大選脫鉤。《公投法》規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間有全國性選舉時，「應」與選舉同時舉行。中選會副主委陳朝建說，若把「應」改為「得」，公投與大選可合併也可分開，增加彈性。

陳朝建說，中選會未預設立場，「應」是否改「得」，會聆聽各界聲音意見。若維持「應」，則需適度合理調整準備時間。

現行條文籌備時程為「1個月起至6個月內舉行公投」，陳朝建說，依各國經驗，多半保留4個月以上妥為因應，若只1個月，難與外界溝通。

但有人質疑，「應」改「得」形同「西廠擴權」，公投能否合併大選舉行若交中選會決定，對執政黨不滿的公投案，豈不更有辦法「技術性卡關」，只要不想讓公投案通過，就讓公投單獨舉行，無合併大選催票作用，要跨越近500萬門檻難度很高。

另外，對這次選舉邊投票、邊開票亂象，事涉《選罷法》19條第1項但書規定，外界質疑不合時宜，陳朝建說，會把意見反映給內政部。

行政院長賴清德昨表示，選舉投票當天引民怨，中選會事前未能規畫周延、事中未能有效因應排除，主委雖已請辭，中選會仍應深刻記取經驗，徹底檢討，該修法即應儘速修法。

賴揆說，選舉合併公投將成常態，請中選會重新檢討選務作業，月內提出改進作為，包括公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計到公報刊登內容，及兩種投票程序同步進行有效分流；社會各項建言，均應妥善因應。

(中國時報)

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