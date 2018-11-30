不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－民進黨拔吳音寧北農總座即刻生效

2018年11月30日 01:27 中國時報 林縉明 、 朱真楷 、 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

農委會副主委陳吉仲29日受訪哽咽指出，北農董事會通過解職吳音寧是「不讓非專業糟蹋吳」。（陳君瑋攝）

民進黨九合一選舉，綠營執政農業縣市兵敗如山倒，台北農產運銷公司總經理吳音寧被視為戰犯之一，選後傳出農委會與北市府火速達成協議要吳「走人」，即便吳音寧昨天上午受訪嚴正拒絕「被請辭」，但下午北農董事會仍照規畫，由農委會代表提出總經理解任案通過，並即刻生效，拔掉吳音寧總座大位。

不向謊言低頭 吳拒請辭

農委會原本有意讓吳自行請辭，但遭吳拒絕，甚至農委會主委林聰賢28日公開表態，稱吳「階段性任務已完成」，並將與北市府討論接任總經理人選，但吳音寧仍大動作出面受訪，強調自己的去留交由董事會決定，還強硬稱，不會向強勢的謊言低頭，也不滿一直被外界擴大扭曲、貼標籤。

其實，昨天北農董事會雖未安排總經理人事案議程，外界一度認為會有緩衝時間，甚至吳音寧為保住總經理職務，還私下緊急連絡民股董事，希望能力挽狂瀾。但據轉述，董事會討論完退休金提撥、公司員工員額等既定議題後，隨即進入臨時動議，吳音寧離席後，農委會董事代表劉聖鴻立刻提出吳解任案，並由農糧署代表舉手覆議，當場除民股代表陳武榮有為吳緩頰，但在農委會、市府等董事席次優勢情況下，僅討論5分鐘就定案，要吳立刻走人。

農委會北市府 要吳走人

北農董事長彭振聲會後證實，會中雖有董事聲援吳，但未表決，採取多數決，因此通過吳的解任案，即刻起生效，新任總經理尚未產生前，職務由主祕路全利代理。

面對遭董事會解職，吳音寧坦然面對，她向支持者喊話，不論在什麼位子都不要哭泣，未來將回歸作家，面對困難、難題會逐一克服，並會持續關心農業相關議題，跟農民一起努力。

農委會副主委陳吉仲表示，農委會、尤其是他個人，肯定吳音寧過去一年多來的專業表現，吳音寧此時離開就是讓外界檢視她過去政績最好的時間點，陳發言更數度哽咽、強壓情緒。陳吉仲還說，這個時間點讓吳離開，是不希望外界用非專業角度和莫須有的龐大壓力檢視她，不容忍、也無法接受她持續在這個位置被非專業勢力糟蹋。

被外界視為吳音寧靠山的蔡英文總統，昨被媒體問到「你認為吳音寧是頭號戰犯嗎？」蔡淡淡地說，「這個吳音寧總經理的問題，就尊重農委會與台北市政府的想法。」

(中國時報)