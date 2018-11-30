棄車保帥 江湖在哪裡

2018年11月30日 01:27 中國時報 林縉明

九合一大選民進黨輸到脫褲，雲林、彰化等農業大縣變天，尤其雲林雖是深綠票倉，照樣被農民修理得「金鑠鑠」，農委會成為眾矢之的，諷刺的是，最該負責的農委會主委林聰賢竟以火速開鍘北農總經理吳音寧，欲平眾怒，其實也莫怪林會使出棄車保帥招數，因民進黨大敗，不過就小英總統辭了個黨主席，其餘人等，高位依舊坐得穩妥當，他又何苦為難自己！

北農前總經理韓國瑜掀起「韓流」，痛擊民進黨，尤其近年農民飽受菜價大跌之苦，也因韓流找到宣洩出口。選後，農委會首當其衝，且當初民進黨為搶北農總經理，硬拔韓國瑜，等同是韓流推手，如今全黨猶如啞巴吃黃連，「X」在心中，說不出！任內爭議頻傳的吳音寧遂成頭號戰犯。

吳音寧任內除被諷為250萬高薪實習生、爆出春節休市爭議後當神隱少女、用業務推廣費買殘貨送家鄉等，甚至因無法招架議員質詢，最後乾脆不進議會備詢，讓台北市長柯文哲成肉靶。柯強烈不滿，多次對吳不假辭色。

只不過，當時縱使北市府或全國農會對吳再不滿，卻礙於北農股權結構是北市府、農委會和民股三分天下，何況小英總統都發話挺吳，遑論農委會，吳音寧自是八風吹不動。

但人算不如天算，綠營怎麼也想不到九合一會輸到連褲子都不見，農委會翻臉不認人，要撤換吳「息眾怒」，就算吳音寧聽不懂林聰賢以「完成階段性任務」的暗示，悍拒「被辭職」，林仍強勢主導董事會要吳走人。

可笑的是，農委會一刀砍向吳音寧後，還聲稱，解任是不願看到她繼續被糟蹋，但農委會這兩三天的舉動，恐怕才是最會消費、糟蹋吳，回頭看當初民進黨為吳護航的言論與態度，對照現今卸責、保官位舉動，不僅讓人看破手腳，也挽不回農民的心。

(中國時報)