阿花為吳抱屈 政治不應無情無義

2018年11月30日 01:27 中國時報 張潼 、 張亦惠 、周毓翔／綜合報導 、周毓翔／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，北農總經理吳音寧被民進黨推到第一線祭旗，封為「頭號戰犯」，台北市長柯文哲昨受訪時卻不以為然地說，頭號還輪得到她嗎？嘉義縣長張花冠29日為吳音寧抱屈表示，民進黨選輸，至今除了蔡英文請辭黨主席外，沒有任何人離開，「政治不應無情無義」。

在今年九合一選舉倒數階段，民進黨內就已經有聲音認為只要這次敗選，吳音寧將是「頭號戰犯」之一，傳出黨內以及政院高層挺吳、親英的人士為確保吳音寧不被派系批判，有意空出豐年社社長的位子，留予吳音寧及農陣成員發揮，但此事已破局。

吳音寧昨日被董事會提案立即撤換，柯文哲為她抱屈，台灣政治環境就不是很健康，他自己也不喜歡去議會，選舉也很dirty，但怎麼辦，還是要應付！正常人在裡面就是很痛苦。

張花冠則表示，吳音寧被當成「政治犧牲的祭旗」，她剛上任時，發生「神隱」事件，還是農委會副主委陳吉仲陪吳音寧走出來；要用吳音寧時，連蔡英文都為吳背書，選輸卻要人家下台。

張花冠很欣賞吳音寧，《江湖在哪裡》一書感動很多人，吳音寧接任北農總經理前，在彰化做了很多農運關懷、社區營造等。張花冠話鋒一轉，至今除黨主席外，沒看到任何人離開，而是漏夜「喬」後續政治鋪排，民進黨若不深切檢討，會讓民進黨支持者非常失望。

(中國時報)