高麗菜每公斤4元 農民剉咧等

高麗菜已經破盤半個月，菜農哀鴻遍野，農糧署尚無耕鋤補貼計畫。（周麗蘭攝）

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中國時報
周麗蘭、胡健森／綜合報導

高麗菜價崩跌迄今半個月無止跌徵兆，29日再跌到每公斤4元，已跌破5元停損線，農民間盛傳農委會將有耕鋤補助計畫，但雲林縣府農業處29日向農糧署詢問，確認暫無耕鋤計畫，預估12月高麗菜產量會比11月還多1倍，暫無解套方案，菜農擔心一路跌到農曆年前，已「剉咧等」。

縣府表示，今秋高麗菜產量過剩早在7月已見端倪，因大豆、黑豆產量過剩，大豆契作面積大減1000公頃，8月豪雨致花生腐爛，來不及復耕的花生農，為了不讓農田荒廢，可能都改轉作高麗菜。

雖9月已從種苗場資訊得知高麗菜種植過量，但無準確資訊，雲林縣府上月責成鄉鎮市公所查估高麗菜產量面積，11月約110公頃、12月增至212公頃。

但據無人機空拍估計，光雲林縣12月應高達432公頃，因農情調查及無人機查估差距過大，縣府再請公所確認種植面積，讓農民誤認為將有耕鋤補助計畫。

農業處表示，因嘉義縣也傳有高麗菜耕鋤計畫，29日向農委會農糧署查詢後確認無耕鋤補助，縣府今年已補助短期葉菜耕鋤325萬元，目前已無預算。

農民表示，大家都不願暴殄天物，非到不得已也不願耕鋤，但看不到通路，採收等於賠錢，目前果菜市場拍賣價格平均每公斤4元，等於剛上市就崩破5元底價，1箱僅80元，若不耕鋤只能開放採菜，不可能再採收，再無通路，恐將一路跌到農曆年前。

目前全台高麗菜從彰化、雲林、嘉義、台南、高雄都有。雲林縣府表示，今年未受崩盤影響的大多為團膳及裁切場契作菜農，有固定銷路也不拘外形完整漂亮，是未來種植高麗菜的趨勢。

宜蘭菜農雖已推出「3顆50元」、「7顆100元」低價促銷，依舊消化不完一車車高麗菜，菜農說，台灣高麗菜品質好數量又多，疾呼政府別再進口，否則菜價只會繼續跌。

(中國時報)

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