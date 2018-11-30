菜王變菜土 農委會作壁上觀

2018年11月30日 01:27 中國時報 周麗蘭

選前雲林縣爆出高麗菜價崩盤，農政單位急於消毒向韓國瑜陳情的是假農民，農委會副主委陳吉仲稱高麗菜價沒那麼低，大放厥詞「1年可6、7獲，品質好不怕大崩跌」，11月中旬高麗菜已跌到每公斤5元樓地板價，29日再下探到4元「地下室價」。

今年農產品產銷完全失調，從年初的鳳梨、香蕉、木瓜、短期葉菜，一直到年底的柑橘類、高麗菜、大白菜、蘿蔔、青花椰菜，若問題出在沒有聰明種，全島的農民豈不都是笨蛋？無能的農委會只會卸責說風涼話。

農政單位怪罪農民不聰明種，一窩蜂搶種崩盤才唉唉叫，與晉惠帝「何不食肉糜」的說法沒差別，農人種田像上班族，不是買股票投資，也沒有趨勢圖可判斷；再者，農人不種田要吃什麼？

有「菜王」之稱的高麗菜，投資成本比一般蔬菜高，成長期3個月，比3周就能進帳的短期葉菜長很多；為迎合消費者喜歡的肥美賣相，高麗菜用的肥料、農藥支出重，為降低成本，農民必須大面積栽種，5、6公頃算小規模，大到20、30公頃也有。

各縣市種植高麗菜技術已非常成熟，讓消費者吃到安全高麗菜不困難，但從今年初到今年底，品質良好的高麗菜價1年兩崩，破盤價沒有最低，只有更低，是農民不會聰明種？還是政府不會聰明賣？耕鋤不是好辦法，何況選舉結束，政府更無意補助耕鋤收買農人心，但配套措施是什麼？鼓勵農民「做功德」開放採菜嗎？

幾年前國民黨執政時，大陸鳳梨盛產仍採購台灣鳳梨，其實通路一直都在，只是有障礙，甫落幕的九合一選舉有人評論「搶了菜攤丟了江山」，政府再放任農民自求多福，不怕2020失去更大的天下。

(中國時報)