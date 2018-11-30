不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－台反核食 日不排除向WTO提告

反核食公投過關，高達779萬人同意。圖為國民黨發動民眾到政院核食公聽會場外抗議。（本報資料照片）

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中國時報
／東京-台北連線報導
第43屆「台日經濟貿易會議」29日登場，與會的駐日代表謝長廷受訪時強調，反核食公投過關是人民的選擇，我們要尊重，後果要共同承擔。（郭吉銓攝）

我國24日通過反日本5縣食品解禁公投，日本外務大臣河野太郎對此表示極為遺憾，不排除透過世界貿易組織（WTO）提告等方式對應。大陸則宣布開放新潟產的稻米進口。我外交部昨表示，將與日方進一步懇切溝通，謹慎處理，以尋求日方理解，避免影響台日關係。

外交部溝通 避免影響關係

河野29日在參議院外交國防委員會答詢時表示，日方一直要求以科學根據為基礎，早日撤銷限制，對公投結果感到極為遺憾。我國外交部指出，台灣為民主法治國家，政府尊重人民依法行使公民投票權利所做的決定，並將依公投結果及相關法令進行整體評估及檢討。

對於今後的對應，河野表示，會將所有的選項列入考慮來對應。目前一方面將繼續向台灣方面充分提出科學的依據，而在所有選項中，不排除透過WTO爭端解決手續來排除爭議。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，外務大臣相當於外交部長，層級拉高意味日本非常在乎台灣公投結果，若真的提告，不僅影響台日關係，台灣敗訴的機會也「非常」高。

恐步韓後塵 台敗訴機率高

2011年311東日本大地震後，現在仍有大陸、南韓等8個國家和地區採取禁止日本產食品輸入限制。日本政府日前也針對南韓採取禁止日本水產品進口措施，以違反國際貿易原則為由向WTO提起訴訟，爭端解決小組今年2月22日做出日本勝訴的裁決，目前南韓還在上訴中。

港放行乳品 農產限制解禁

大陸政府在福島核災後，因擔心輻射物質汙染而禁止福島、東京等10都縣的所有農產品和水產品等進口。日本首相安倍晉三上個月訪中與大陸國家主席習近平舉行會談，會談中要求解除對日本產食品的進口限制。

大陸政府29日正式通知日本，決定解除新潟縣產稻米的進口限制。日本菅房長官菅義偉29日在記者會上表示，「日方對此表示歡迎。今後不放棄地說服，要求基於科學根據撤銷進口限制。」

東日本大地震後，香港政府也禁止群馬、茨城、千葉生產的野菜與乳製品進口，今年7月已同意在一定條件下放寬限制，28日又宣布放寬櫪木縣農產進口限制，櫪木縣梨子睽違8年將再度銷往香港，12月起櫪木縣的草莓也將重新出口香港。

我外交部強調，對於是否放寬日本食品進口管制議題，一貫立場是在確保國人食品安全的前提下，依據國際基準、世貿組織規範及科學數據妥善處理，並尊重食安主管機關所做的專業判斷。

(中國時報)

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