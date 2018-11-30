李登輝摔倒送醫 住院觀察3天

友善列印
中國時報
／台北報導

高齡96歲的前總統李登輝昨在家跌倒送醫，李登輝辦公室主任王燕軍表示，李在送醫前意識都還好，一直都是清醒的，已經完成簡易包紮，為保險起見，至少住院3天觀察。

李登輝昨上午11時30分，吃過早餐，看完新聞正在準備起身，由於護士在另一個房間配藥，李登輝自己從座位站起，未料跌倒，頭部稍有碰撞，流了一點血，護士發現後，隨即叫救護車直接送到榮總。

在送醫前，王燕軍說，李登輝意識清醒，家中護理人員做了必要處理，11時32分通知救護車，救護車在11時55分將李登輝送往台北榮總，12時01分到院。

被問李登輝最近有感冒嗎？王燕軍說，沒有，就是老了，活動力不如從前，精神上還是OK。

王燕軍說，醫療團隊初步研判，李登輝起身時正面往下摔，才致使右側眉骨上方遭碰傷。初步藉由外觀判定沒有骨折，只有額頭碰撞傷，並未出血；但碰撞導致鼻腔出血，出血情形在到院前就止住，為保險起見，至少住院3天觀察。

王燕軍說，約中午12時30分，蔡英文總統有致電關心，李登輝夫人曾文惠、孫女李坤儀、女兒等，所有家人都有來探視過了，感謝北榮團隊的照顧。

王燕軍強調，由於李登輝長期以來有高血壓、糖尿病、心臟病等疾病，服用抗凝血劑等多種藥物，因此目前醫療團隊正在重新規畫調整用藥。

在大選前，台北市長柯文哲、蔡英文總統及總統府祕書長陳菊曾都前往探視，他精神不錯，但24日他卻沒有前往投票。

(中國時報)

薪資調整 將訂客觀參採指標 謝長廷：後果大家共同承擔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。