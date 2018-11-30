柯建銘酸「拜託尤美女放了民進黨」

2018年11月30日 04:11 中國時報 郭建伸 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，黨內歸咎外界認為民進黨力推以《民法》處理同性婚姻，致使在中南部大敗。行政院長賴清德昨與30多位立委座談時，綠委許智傑提及地方後援會要求「不分區立委尤美女辭職」，民進黨團總召柯建銘則在會中表示「拜託尤美女放了民進黨吧！」最後綠委與行政院達成共識，同婚以專法處理。

在昨座談會中，民進黨團幹事長李俊俋說，對於民法同性婚與性平教育公投都沒過關，大家表示願意尊重公投結果，在民法之外，同性婚姻採立專法，但應是婚姻專法或伴侶法，未來還需再協調。

不過與會者轉述，有不少中南部綠委反映，為同婚修民法的主張，有連累到這次綠營選情，如綠委蔡易餘因為有提《民法》修正案，就有反同婚團體在服務處外紮營抗議，李俊俋則因為有連署尤美女的提案，也得頻頻向教會人士解釋，劉世芳也指出，反同婚的票源很多投給韓國瑜。

許智傑在會中說，因為同志是DNA造成，不是心理上的問題，所以他曾連署尤美女提案的《民法》修正案，但既然公投結果的共識是訂定專法，那就要尊重民意。

但尤美女在會中稱人權議題不能公投，呼籲民進黨仍應修《民法》保障同志權益；其餘挺同綠委也認為，行政院在同婚議題態度始終模糊，導致兩面不討好，正反方就一起教訓民進黨。

與會者也提及，許智傑在會中講到，蔡英文總統日前南下展開傾聽之旅時，就被後援會會長當面洗臉，「同婚都是尤美女害的，請尤美女辭職！」後來柯在總結時說，「拜託尤美女放了民進黨吧」，雖然氣氛一度尷尬，但尤美女在場時並未多做回應。

公投提案「民法限定婚姻一男一女」過關，司法院昨表示，行政院應速提法律案送立法院審議，但不得牴觸有憲法位階效力的大法官會議解釋，依釋憲結果，明年5月24日起，同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記。

(中國時報)