不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－二戰強徵勞工 韓判日企賠償

2018年11月30日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京29日電 ／東京29日電

日韓爭議一覽表

南韓最高法院針對二戰時被強制徵用的5名南韓勞工及5名女子勤勞挺身隊隊員及遺族提起的向日本三菱重工業索賠訴訟，29日在二審判決中駁回三菱重工的上訴，並勒令三菱重工支付原告每人8千萬韓幣（約台幣237萬多元）的賠償。

日企進軍南韓 剉咧等

南韓前女子勤勞挺身隊員，現年89歲的金性珠29日現身南韓最高法院宣判後的記者會，她表示，「希望三菱重工和日本政府能道歉、賠償。」前隊員們1990年代在日本提起訴訟時，有10名以上的原告，後來因大家年事已高而相繼死亡，29日只有金性珠現身法庭。

南韓最高法院接二連三認可「個人賠償請求權」，繼10月30日判新日鐵住金（前新日本製鐵）賠償後，這是第2起日本企業因徵用勞工問題遭南韓司法判決賠償的案例。這使得進軍南韓的日本企業感到不安，日韓關係更加冷卻已無可避免。

違請求權協定 日抗議

日本政府強烈抗議，日方主張，在1965年兩國締結日韓請求權協定後，戰後賠償問題已獲得完全且最終的解決，判決結果違反國際法。官房長官菅義偉29日表示，「此事從根本顛覆了日韓友好合作關係的法理基礎，感到極為遺憾，斷然無法接受。三菱重工則發表聲明，此一判決違背了日韓請求權協議和日本政府的見解，令人非常遺憾。

日憂陸跟進 後患無窮

日本外務省表示，將毅然應對，包括國際裁判在內的所有對抗措施都將列入選項。外務省事務次官秋葉剛男在外務省召見南韓駐日大使李洙勳抗議。南韓外交部則宣稱，日本政府對判決結果反應過度，且要求日本政府自制。

值得注意的是，日本在二戰時強徵勞工的做法並不只限於南韓。日本企業在大陸東北也強徵勞工，日本政府和相關企業憂心，一旦南韓法院的例子一開，後患無窮。

(中國時報)