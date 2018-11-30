紐時：貿易戰代價高 促美陸和解

2018年11月30日 04:11 中國時報 王嘉源 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷小販看準商機，在示威抗議現場擺攤賣起「民主香腸」，這個在阿根廷被稱為Choripan的食物，在阿根廷是受到歡迎的國民美食。（路透）

G20「習川會」周末就要在阿根廷登場，美國貿易代表萊海澤威脅，考慮把大陸輸美汽車關稅從現行的27.5％上調至40％，以反制陸方對美國汽車徵收高關稅。《紐約時報》28日指出，在習川會登場前，美方不時釋放出強硬言論和高關稅威脅，然而在這背後，隨著陸美貿易戰久拖不決，美國金融市場和更廣泛經濟層面付出的代價已令人日益焦慮，為美陸之間達成「休戰」奠定基礎。

萊海澤說：「中國對美國汽車徵收關稅的政策尤其過分，目前對美國汽車的稅率是40％，比對其他貿易夥伴的15％汽車稅率高出1倍以上，也比美國對中國汽車收取的27.5％關稅高出50％以上。根據川普總統的指示，為使汽車關稅達到同等稅率，我將權衡所有可行的工具。」

大陸外交部發言人耿爽昨在記者會上表示，如果沒有美方挑起的貿易摩擦，目前大陸對美汽車加徵的關稅應該是15％。大陸自7月1日起將進口汽車的關稅從25％降至15％，但是受到美方挑起的貿易摩擦影響，陸方自7月6日起對多數列入大陸加稅清單的美國進口汽車，在15％的稅率基礎上加徵了25％關稅，合計稅率達40％。他並強調，「頻頻對媒體喊話，揮舞制裁大棒是於事無補」。

據日本共同社29日報導，美國對汽車的關稅為2.5％，7月針對大陸輸美汽車加上為對抗大陸侵犯智慧財產權發動首輪制裁時，加徵了25％關稅，適用稅率總計為27.5％。而大陸7月已將所有進口車的稅率下調至15％，但是對美國汽車加徵了25％的報復性關稅，稅率合計達40％。

美國商務部資料顯示，2017年大陸出口美國的汽車約5.85萬輛，與其他出口國相比數量非常少，但美陸徵收的關稅有相當差距，讓美國又找到一個揭露大陸不公平貿易的藉口。

紐約時報報導引述一些美國官員表示，本周股市波動、利率上升，以及通用汽車公司宣布裁員萬餘人，這一切都讓川普總統感到不安。川普心知肚明，一旦美國出現經濟衰退，會對他的總統寶座根基構成威脅。

美國官員稱，當前這種情況，反而可能為美陸之間達成「休戰」奠定基礎。不過據知情人士透露，萊海澤認為習川會存有一種潛在風險，也就是川普有可能為了振奮惴惴不安的市場，選擇快速與大陸國家主席習近平握手達成協議，因而推遲或取消實施新關稅。

(中國時報)