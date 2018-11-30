選後首次兩岸企業家峰會 汪洋出席

2018年11月30日 04:11 中國時報 黃欣 ／台北報導 ／台北報導

「2018兩岸企業家峰會」將下周二（4日）於廈門登場，兩岸企業峰會台灣方面祕書長陳瑞隆昨（29）日表示，由於中國政治局常委、全國政協主席汪洋將出席本屆峰會，再加上台灣九合一選舉後各方對兩岸交流回暖高度期待，一般預料，大陸方面可望釋出合作契機，藉此峰會力促兩岸企業簽署多項合作備忘錄。

兩岸企業峰會於2013年舉辦至今已是第6屆，該峰會不僅定位為民間最高層級的經貿交流平台，也是大陸方面新任理事長、前北京市委書記郭金龍上任後首度舉辦。大陸對台二把手、全國政協主席汪洋依例將出席，雖是延續過去幾屆峰會，前全國政協主席俞正聲模式，但在本屆舉辦時間恰為選後，受各界關注。

陳瑞隆昨日表示，今年與會的台商將近400人，再加上陸方出席人數，總計將達1400人以上。原本高雄市長當選人韓國瑜、雲林縣長張麗善等人曾表態要參加，陳瑞隆稱，由於時間太趕，各當選人還要忙於籌組團隊等，因此最終都決定不出席。

陳瑞隆表示，值得注意的是，峰會大陸方面今年換屆，從6月下旬起，正式由郭金龍接替國務院前副總理曾培炎，成為新任陸方理事長，前發改委主任張平則接任峰會副理事長。本屆活動也是陸方新任理事長上任後首度與會。

陳瑞隆並說，今年峰會旗下還新增「智能製造及裝備產業合作推動小組」，讓產業小組由原本的7個增加至8個，讓兩岸產業的合作交流更加全面，各小組也將簽署多項合作備忘錄。

在議題方面，「綜合合作交流小組」將聚焦在中美貿易摩擦下的兩岸經貿合作，此外還有台商參與「一帶一路」商機，以及惠台31項措施相關內容。「資通訊小組」將討論5G應用及產業創新，同時也將討論到標準與產業合作生態共建，此外工業互聯網也是熱門議題。「金融小組」鎖定在中小企業服務、金融市場建設及金融科技合作等。

(中國時報)