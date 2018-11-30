參院籲終止軍援沙國干預葉門

2018年11月30日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

20國集團（G20）峰會召開在即，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德已經抵達阿根廷。美國國務卿蓬佩奧和國防部長馬提斯28日在聯邦參議院閉門會議中，強調沒有直接證據顯示王儲與沙國異議記者卡舒吉命案有關，引發反彈。最後參議院以63票對37票表決通過一項提案，要求美國停止對干預葉門內戰的沙國聯軍提供援助，共和黨國會議員也對川普行政當局提出強烈抨擊。

蓬佩奧和馬提斯向聯邦參議員作簡報，強調美國和沙國關係的戰略重要性，並為川普政府處理卡舒吉命案的做法辯護。他們懇求參議員，不要限縮美國對沙烏地軍方的援助，聲稱撤回支持將導致葉門內戰惡化。馬提斯與蓬佩奧表示，在仔細審閱情報後，他們發現沒有直接證據顯示卡舒吉命案與王儲有關。馬提斯告訴記者：「沒有確鑿證據。」不過他仍認為應將凶手繩之以法。

但2人的證詞似乎產生反效果，連經常支持川普的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆都說，他改變心意支持這項議案，是因為他「氣炸了」。他說，沙國王儲對殺害卡舒吉是否知情，中情局（CIA）局長哈斯波沒有到國會作證，無法對她問個究竟。

先前CIA認定是王儲下令殺害卡舒吉，而白宮阻撓哈斯波出席這次簡報，惹惱了兩黨參議員。 葛蘭姆告訴記者：「對我而言，問題在於CIA是否很有信心地支持王儲共謀殺害卡舒吉的結論？」民主黨籍聯邦參議員梅南德茲也說：「不讓哈斯波出席是欲蓋彌彰。」

許多國會議員不滿川普對卡舒吉命案的處理方式，以及由沙國王儲主導的葉門戰爭導致人道危機加劇。

(中國時報)