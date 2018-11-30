不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－離岸風電躉購費率降 外商喊撤

2018年11月30日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

外界關注的明年離岸風電費率昨天預告，經濟部開出每度5.1元收購價，比今年大幅下修12.7％。外國離岸風電商聞訊紛紛大反彈，大喊「有相當大落差」、「根本做不下去」，並放話可能撤出，明年風場不動工，讓被政府視為綠能重點發展目標的離岸風電政策面臨變數。

不符成本 嗆明年不動工

經濟部昨發布明年再生能源電能躉購費率，離岸風電價每度從今年的5.8元，拉低到5.1元，一次跌掉12.7％。未來太陽能發展重點的地面型太陽光電站，每度3.7元，也降12.15％。但一般民眾住家的20瓩以下小屋頂，因為政府力推「綠屋頂」，鼓勵民眾裝設，每度新價5.58元，僅小跌2.9％。

今年離岸風電風場第二階段競標價，廠商標出每度2.2至2.5元低價，不到保證收購價5.8元一半，引起藍委與專家炮轟，認為合約一簽20年等於多花9000億冤枉錢，但是離岸風電商卻認為，建置要負擔產業國產化任務，費率再降就不符成本，讓離岸風電價格如何修成為外界關注焦點。

對於這次大降風電費率，經濟部次長曾文生表示，這是收集6個國際案例，兼顧國內外制度上差異而成。沃旭主管直喊價格與預期有「相當大落差」，必須對合作國產廠商砍價、少買，甚至最終做出不動工決定。

手握5個風場的沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文指出，此費率將影響已簽署的多項國產化合約，損及本地供應商既有利益，同時也影響明年3月作出最終投資的決定。

業者反彈 MOU記者會喊卡

WPD達德能源董事長王雲怡更是大喊：「完全沒有機會做！」現在5.8元已經很辛苦了，5.1元根本不用做。經濟部這個費率採用的國際經驗，根本沒有把特殊的台灣海峽環境考慮進去，業者得承擔很大風險。在彰化外海開發的海龍風電計畫昨更直接在臉書宣布，暫停今（30）日於漳濱秀傳在地夥伴的MOU簽署記者會。

但關心能源的台大醫學院教授王明鉅支持費率下降，他嗆風電商「不想簽就不要簽」，反正2025年非核神主牌已拿掉，剛好可以重新全面採用競標制，找出一個合理價格。

面對離岸風電商喊不玩，能源局組長陳崇憲表示，目前費率只能通案處理，如廠商認為不符成本可備舉證資料再檢視。經濟部還會召開聽證會，聽取各界意見，預計12月底公告正式版本。

(中國時報)