超商繳費解禁 刷卡嘛ㄟ通

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中國時報
／台北報導

過去水電瓦斯等費用，如果要到超商繳費，一定要現金付款，不過現在統統都要「解禁」了！金管會正式發函，即日起，允許民眾在超商使用信用卡繳納稅捐、罰鍰，和水電瓦斯費等公共事業費用，未來更將研議開放網購平台「貨到付款」方式，在超商也能使用信用卡付錢。

金管會銀行局表示，考量到便利商店及超級市場是民眾繳付政府及公用事業費用的主要管道之一，為了減少民眾攜帶現金繳款不便，已經發函銀行公會，信用卡收單機構簽訂的特約商店如果是超商及超市，就可以讓民眾以信用卡支付「各級政府委託代徵收規費」、「稅捐」、「罰鍰」，以及「公用事業委託代收服務費」等4個代收付項目。

銀行局指出，之前超商納入信用卡為支付方式之一時，曾短暫接受以信用卡繳納稅捐、罰鍰等4項費用，但收單機構（銀行）認為在超商刷卡繳費有洗錢的疑慮，在金管會當時找銀行業者洽談後，業者自發性停止信用卡代收付業務，不過，金管會經過考量，認為由於這4大代收付項目受款對象清楚，比較沒有洗錢疑慮，因此可以開放。

一般超商代收付金額有2萬元上限，不過，銀行局表示，以信用卡繳納上述4項費用沒有金額上限，不受超商代收付限額限制，只要繳費單該繳多少錢，只要未超過信用卡額度，就能刷卡繳多少錢。

銀行局透露，下一步將研議是否開放網路購物的「貨到付款」項目，讓愛網購的民眾在超商也能用信用卡付款。銀行局解釋，目前尚未開放，是因為與超商簽代收付契約的是網購平台，銀行追不到在超商結帳的刷卡人身份；若是與銀行業者討論出「如何約束超商」的具體方法，就能減少洗防疑慮。

(中國時報)

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