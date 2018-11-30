開發金搶人才 祭百萬年薪招MA

開發金控MA徵才活動提前於12月開跑，提供年薪百萬元的誘人條件，要廣納年輕優秀人才加入團隊。（開發金控提供）

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中國時報
／台北報導

為招募優秀人才，開發金控昨宣布，將聯合旗下子公司中國人壽、凱基銀行及凱基證券，提前於今年12月展開儲備幹部 （MA） 徵選，校園徵才說明會將同步提前展開，積極作為、廣納各界優秀人才加入團隊。

開發金控表示，今年招募MA名額為30名，最誘人的是祭出保證百萬年薪的薪資，優於許多民營大型金控的水準；另外，開發金控及子公司也提供專業、核心能力訓練，接受完備的菁英發展的培育計劃，將使金融業的新鮮人，邁向專業的金融尖兵。

金融業的MA徵選作業，通常在每年的2月陸續展開，徵才的報名截止日在4月底左右；開發金控為了徵選求職市場中，最優秀的頂尖金融人才，這次特地打破慣例，提早於今年12月開始徵才作業，預計在明年4月公布入選名單。

找工作「先搶先贏」，對於即將踏入社會的新鮮人來說，提早找到工作，也能提早準備、確定未來；開發金控表示，明年招募的30名MA，將依個人興趣、特質、專業，分派到開發金控旗下的中國人壽、凱基銀行及凱基證券等子公司受訓，再分派到各個單位工作。

為了使應屆生了解徵才方向，開發金控展開徵才作業的同時，將走入校園舉辦徵才說明會，包括12月10日台灣大學場次、12月12日政治大學場次、12月17日成功大學場次及12月20日清華大學場次。

因應數位金融時代來臨，開發金控近年積極開拓金融科技、創新實驗；為讓應屆生更了解開發金控的發展目標，校園徵才說明會將由開發金控創新科技金融處資深副總經理周郭傑主講，藉揭開數位金融的神祕面紗，讓有志投身金融業的年輕學子們，了解開發金控的目標，讓認同理念的應屆生，能確定未來職場的發展方向，激發加入團隊的企圖心。

開發金控強調，在壽險、銀行、證券和創投私募股權四大引擎的全力啟動下，加入開發金控絕對有發展前景，是年輕人的最佳選擇。

(中國時報)

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