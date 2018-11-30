替罹癌孝子圓夢 售屋籌母養老金

2018年11月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

暖心房仲經紀人、信義房屋三峽大雅店主任楊忠雄，從試用期差點過不了關，到後來業績表現傑出，今年還成功拿下金仲獎，他大方分享「落實每一項委託人的囑託」是其致勝關鍵，因為這行業不僅是從事買賣，還能協助委託人圓滿達成心願。回顧12年來最令他難忘的，是替一位罹癌孝子在其過世前完成售屋，為母籌措養老金的願望。

楊忠維說，那時接到一位30幾歲年輕人委託，要出售名下房子，但是簽約時，到約好地點才知那是安養院的安寧病房，屋主想自己來日無多，要賣房子當媽媽養老費用，不過房子卻被他哥哥占用，接受委託後，不斷面對屋主哥哥阻擾售屋，甚至要管理員不讓進社區，甚至在家時，故意把門反鎖，硬是不開門。

為達屋主心願，楊忠維協調公司內部同仁協助銷售，說服管員理員，房子是屋主的，因應尊重屋主意願，最後在同事們同心齊力下，兩周內便順利成交，只是得知房子簽約售出兩天後，也許心願已了，這位屋主離開人間。

即使素昧平生，這件委託案令楊忠維難過許久，他表示，這個案子應會讓他畢生難忘。

其實，楊忠維退伍後的第一份工作是從事3C業業務員，惟工作一陣子後，檢視薪資難大幅成長，升遷不易，經朋友鼓勵，跨足房仲業，順利考取信義房屋後，透過大量吸收資訊，努力提升專業，考取經紀人證照。

回想菜鳥時，楊忠維笑說，試用期快屆滿時，原本業績難以過關，但一位服務兩個月客戶，因看到他之前努力，得知情況，想到以後可能無法由他服務，不但不再堅持價格，並指名由其成交。在這位賣方力挺下，楊忠維順利留下，業績也逐步邁入坦途。

楊忠維說，從事房仲業十餘年，除了持續累積專業外，重視客戶每一項囑託也很重要，即使是澆花等事物，也要明確落實，買房是人生大事，對於售屋者來說，住多年房子要出售，對每個角落總會不捨，若能設身處地落實他們交待的事，甚至他們沒考慮到的也打點好，自然能贏得信任，累積人脈，業績自然紅不讓。

(中國時報)