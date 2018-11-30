簡單生活節 永豐連5年贊助

2018年11月30日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

永豐銀行PRESENTS 2018 a Simple Day台北簡單生活節（Simple Life），將在12月1～2日於台北華山1914文化創意產業園區登場。連續5年冠名贊助簡單生活節，永豐銀行表示，持續支持職人創作及簡單金融等元素，讓每個人做自己喜歡做的事。

永豐銀行今年於活動現場除導入金融科技建構便捷支付外，設置綠能體驗、胖卡環島等專區，讓每個人享受音樂與創意的同時，以行動珍愛這片土地、體驗最簡單的初心幸福。

今年a Simple Day台北簡單生活節以「Simple Days，Simple Love，世界很難，你愛，他就簡單」為主題，鼓勵每個人保持最專注的心，回想初衷，並且找到熱愛的人事物，全力以赴。

永豐銀行為實踐「以金融成就美好生活」的願景，於今年跨入企業70周年的同時舉辦「用心‧豐台灣」胖卡環島，走遍台灣各個角落，並以淨灘、物資捐贈、義診與敬老關懷等，邀集客戶、同仁一起重現台灣活力。

永豐銀行表示，胖卡環島為民眾帶來幸福時光，永豐則在2018 a Simple Day台北簡單生活節打造胖卡電刷車環島活動，結合與台灣相關的機智問答，讓更多人認識家園的美好。

同時，永豐銀行亦積極推動全方位綠能金融服務，2018 a Simple Day台北簡單生活節現場亦設置胖卡、綠能體驗區，民眾可透過太陽能為手機充電，實現乾淨能源的目標；此外，現場亦設有以太陽能為動力的平衡車體驗區，在悠閒時光中，體會不一樣的城市風景。

今年2018 a Simple Day台北簡單生活節邀請逾60個生活與創意品牌進駐，會場將提供最新穎的EMV QR Code收款工具，提供民眾便捷支付工具，享受創作職人用心與堅持。永豐銀行卡友下載「fun錢包」app綁定信用卡，在現場攤位使用EMV QR Pay支付消費滿額，最高回饋200元。

(中國時報)