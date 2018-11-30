預售屋豪宅化 吸引首購族

2018年11月30日 01:27 中國時報 黃繡鳳 文／

台中鐵路高架捷運化，新增5站啟用後，再連結捷運綠線，軌道經濟利多逐漸發酵。

因應房市買氣回溫，台中市不動產開發公會統計，台中今年前3季預售屋推案總戶數為1萬2466戶、較去年同期成長72.1％。

前3季推案戶數 增7成

為吸引年輕首購買盤青睞，多家建商拉高標配產品，以「首購配備豪宅化」做市場區隔，以高CP值搶客。

鄉林不動產研究室指出，政府鼓勵海外資金回流，宣布修改「公發公司資金貸與準則」，開放企業海外持股100％的子公司，若將資金借給台灣母公司，可不受淨值40％的限制。

再加上，今年有地價稅降低、危老條例加速都市更新、油價凍漲、多項公共建設及重大投資案等利多持續加碼，台灣整體房市的量價呈穩。

同時，今年地價稅台中市調降6.36％，降幅為六都最多，使得住宅持有成本相對負擔減輕。

鄉林不動產研究室指出，全球三大記憶體廠之一的美商美光（Micron），上個月在台中后里中科園圈成立DRAM創新卓越中心，預計將新增千名員工。

而五軸車銑複合主軸頭廠商「豪力輝工業」分公司本月也進駐中科，越來越多大廠選擇投資台中，帶來新的產業移居人口，預料外來人口將會加速成長。

台中居住環境佳、房價合理，去年淨移入人口數達1.2萬人，因為受惠中科提供穩定就業機會、人口增加且年輕化，更催化房市一級戰區地位。

今年以來，台中房價微幅修正，加上建商因應市場剛性需求，改推中小坪數新案，又以28至42坪的兩、三房商品為主流，總價降至750至1000萬元以內，房價親民，促使首購買盤湧進。

台中房市今年1至9月預售推案量表現，以北屯區、南屯區及烏日區分居前3名，正是捷運綠線及軌道經濟走廊沿線。

北屯南屯烏日 最熱門

北屯、南屯及烏日等三區推案合計佔全台中市總推案量的56％，其中居冠的北屯區今年前九月推案規模超過400億元，佔了全市總推案量近1/3。

拜台74線、捷運綠線、台鐵高架紅線，以及Costco好市多二店即將進駐捷運綠線北屯機廠站區等利多之賜，北屯區近年一直是台中最熱門的移居地，房市成交量與推案量雙雙創新高。

鄉林不動產研究室分析，台中房地產競爭激烈，購屋者選擇多元化、買房子眼光也愈來愈挑剔。首購族在有限購屋預算之中，通常會要求最大的附加價值，也就是住宅產品的各項性價比CP值，必須要讓他們覺得至少是物等所值。

各家建商為了吸引自住首購或換屋族群青睞，今年新推案在產品規劃上，除了現有盛行買屋送精裝修、進口廚具、衛浴外，還加裝氣密窗、靜音窗、抗PM2.5奈米級紗窗。

更進階的配備還有全熱交換器、雙向流新風機、外氣清淨設施，甚至以更高檔的餐廳中島等規劃，吸引年輕族群進駐。

把原本屬於豪宅選配的設備，變成首購型產品的標準配備，藉此做出更高的市場區隔。

(中國時報)